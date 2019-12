Названы самые успешные клипы десятилетия 14.12.2019, 8:19

Рейтинг YouTube возглавило видео на песню Despacito.

YouTube назвал самые популярные музыкальные видео за перод с 2010 года по конец 2019 года, пишет Forbes.

Список возглавляет клип на песню Despacito исполнителей Luis Fonsi ft. Daddy Yanke, который с момента выхода в январе 2017 года набрал более 6,5 миллиарда просмотров.

На втором месте − ролик Эда Ширана на песню Shape Of You с 4,5 миллиарда просмотров.

На третьем месте оказался дуэт Уиза Халифы и Чарли Пута с клипом на песню See You Again. Видео набрало 4,3 миллиарда просмотров .

В пятерку лидеров попали Марк Ронсон и Бруно Марс с песней Uptown Funk (3,7 миллиарда просмторов) и клип Gangnam Style южнокорейского исполнителя PSY (3,4 миллиарда просмторов).

На шестом месте Джастин Бибер с клипом на песню Sorry (3,2 миллиарда просмотров), на седьмом − клип группы Maroon 5 на песню Sugar (3 миллиарда просмотров), на восьмом − видео Кэти Перри на песню Roar (2,9 миллиарда просмотров), на девятом − клип One Republic на композицию Counting Stars (2,88 миллиарда просмотров), на десятом − видео Эда Ширана на композицию Thinking Out Loud (2,86 миллиарда просмторов).