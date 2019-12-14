Во Франции забастовка продолжается 10-й день подряд 1 14.12.2019, 18:55

Французы протестуют против пенсионной реформы.

Суббота, 14 декабря, стала десятым днем забастовки во Франции против правительственной реформы пенсионной системы. Продолжаются массовые ограничения в местном и междугородном транспорте страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt.

По данным оператора государственной железной дороги SNCF, курсировал только один из четырех запланированных скоростных поездов TGV.

В Париже девять линий метро остались полностью закрытыми; также были проблемы с городскими электричками RER.

Автобусное сообщение было обеспечено на 60 процентов. Однако трамваи курсировали почти как обычно.

Французские профсоюзы дали понять, что готовы расширить забастовку и на рождественские праздники с целью давления на правительство.

Нынешняя забастовка является одной из крупнейших с 1995 года, когда премьер-министр Ален Жюппе был вынужден отказаться от масштабной реформы пенсионной системы после нескольких недель забастовок.

Президент Франции хочет заменить сложную пенсионную систему единой системой, основанной на баллах, при которой каждый пенсионер имеет равные права на каждый внесенный евро.

Премьер Эдуард Филипп, в частности, сказал, что пенсионный возраст останется на уровне 62 года, хотя с 2027 года потребуются дополнительные два года работы, чтобы люди могли идти с полной пенсией. Это означает, что люди, которые родились после 1974 года, должны будут работать до 64 лет, чтобы получить полную пенсию.

Одной из альтернатив является ограничение льгот для тех, кто прекращает работать до 64 лет, и стимулирование тех, кто идет позже.