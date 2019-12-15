Парижский цугцванг, или Три облома для Путина Максим Михайленко, «Деловая столица»

15.12.2019, 8:27

1,011

Владимир Владимирович дал волю чувствам.

Предвосхищавший букет предновогодних побед Владимир Путин вернулся из Европы в Москву, с трудом скрывая недовольство, - предполагается новая волна отставок, пока в регионах, а впоследствии, возможно, и на уровне силовых структур, где давно предполагалось довести до конца кадровые процессы.

Европакости

И впрямь, переговоры в Париже для России, в особенности с точки зрения явно завышенных ожиданий Кремля, удачными назвать нельзя. Но помимо этой скользящей украинско-российской ничьей в фокусе сегодня проявляются другие, к тому же более рельефные поражения РФ.

Это жесткое решение WADA, по сути парализующее огромную российскую индустрию спорта, притом что Путин явно намеревался своей тенью повлиять на настроение комитета, проходившее в тот же день в Париже. Это продолжающееся провисание транзитного контракта по газу. И это оставшиеся неподписанными в Сочи дорожные карты белорусско-российской интеграции в рамках «союзного государства». Иными словами, букет до Путина не доехал, где-то потерялся курьер - и Владимир Владимирович в Париже дал волю чувствам.

Он буквально вызверился на немцев, ставших робко заявлять о необходимости расширить санкции против России в ответ на берлинское убийство Хангошвили, рассказав, что получивший убежище в Германии чеченец когда-то готовил взрывы в московском метро. Иными словами, его ликвидация в правительственном районе германской столицы - дело хорошее, годное. Хотя подобные кровожадные инвективы - это давно известный элемент путинской риторики, именно такие излияния, время и место для которых было выбрано неудачно, для российского диктатора нехарактерны. Они выдают скрытое раздражение стареющего московского Папы Дока Дювалье, генерируемое сразу рядом источников.

Это и ускользающее маневрирование европейцев в любых важных для Путина вопросах - от санкций и газа до военного пакта Европы и РФ вне НАТО, а также выдачи беглых богачей, функционеров и оппозиционеров. Плохо скоординированная и осторожная деятельность последних, направленная на расшатывание путинского режима, стоит отметить, постепенно расширяется.

Это и растущая как снежный ком деградация хваленых российских спецслужб. Не успел весь мир отсмеяться над историей Мишкина и Чепиги, через которых завалилась целая база данных ГРУ, над задержаниями "псевдокаталонцев" в Испании, в США (по турбинному делу), в других странах, - как исполнителя, причем явно не одноразового, ловят обычные полицейские в центре дорогой сердцу Путина Германии.

Да, разумеется, судя по всему, президент Макрон, который тщится возглавить оборону и безопасность Европы, рассматривая США как соперника, а Китай - как угрозу (при этом закрывая глаза не только на РФ, но и на исламский фундаментализм), залил кремлевского сидельца в Париже патокой. Но что это решило? Коллективный формат принятия решений парализует решение острых вопросов, но перед давлением извне прогибается и разгибается, как батут...

Более того, свежим неприятным сюрпризом для Путина стало решение ЕС на уровне глав внешнеполитических ведомств о разработке европейского аналога акта Магнитского. Оно, конечно, и шести лет не прошло, но это заявление Жозепа Бореля, верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вряд ли просто так совпало с берлинским инцидентом.

На атлантическом фронте без перемен: положение Трампа, несмотря на нынешнюю слабость демократической номинации, продолжает ухудшаться. Похоже, под елочку по григорианскому календарю Дональду Трампу все-таки вручат импичмент, который ослабит его потенциальную поддержку в среде центристов, а за них-то и ведется бой. Практически любой другой лидер будет более уверенно сжимать хватку на путинском горле - к этому накопилось множество крупных и мелких причин.

Наконец, отъезд Путина из Европы совпал с отходом в лучший мир в Мюнхене его давнего политического противника Юрия Лужкова, которого он в свое время выжил из московской мэрии руками зиц-президента Медведева.

И хотя покойный украинофоб стал вдохновителем тех идей, к которым пришлось скатиться российскому диктатору после потери им поддержки городского среднего класса в 2012-м и начала экономической стагнации, Лужков был едва ли не последним актуальным политиком из поколения, которое боролось за балансировавшую в руках нетрезвого Ельцина власть в конце 90-х. В общем, почивший московский мэр был практически последним из первой шеренги крестных отцов Путина.

О Викторе Степашине, Владимире Рушайло и двух Ивановых (Игоре, дипломате, и Сергее, бывшем главе администрации) вряд ли можно говорить как о крупных фигурах: самостоятельной роли они не играли. Что касается и ныне находящихся в строю создателей Путина - Анатолия Чубайса или Александра Волошина, многолетнего, как выяснилось, советника Валентина Юмашева и других подобных персонажей, то, как выразился по острому вопросу сам Владимир Владимирович, не обязательно же всех убивать.

Один и без союзников

Смерть Лужкова не только маркирует рубеж той эпохи, которую ныне копают очень глубоко, примеряясь к постепенному, но постоянному расширению списков личных санкций, но и как бы оставляет Путина в одиночестве. Формально говоря, все уехали - как тот же Лужков, одним из первых проторивший сладкую дорогу в Австрию, павшую перед соблазном взяток русской мафии, - и неплохо прожили свои последние годы. Путин же остался, окруженный сонмом молодых лизоблюдов и узким кругом заразивших его собственной теорией заговора ветеранов-силовиков, финансирующих исследования сглаза и порчи.

Злодейка-судьба могла бы смилостивиться над наследником ордынских ханов времен упадка, но, как видим, нет.

Парижский цугцванг

Почему не удалось подкупить членов исполкома антидопингового агентства - хотя бы из малоразвитых стран? Потому что за ними бдит американская Фемида и некоторые немецкие журналисты, объявившие крестовый поход против международной коррупции в спорте. То же самое касается и трибунала в Лозанне - отметим, россияне вообще не говорят (как в прошлый раз) о судебном процессе: только о бойкоте (притом что их просто выгоняют), своих играх с лаптой и снегурочками, кознях западного мира. Поэтому в Париже, как говорится, из соседнего здания лично по Путину нанесен жестокий удар (прямо как по Трампу, чье сердце разбито всплывшей многолетней дружбой дочери Иванки с разоблачителем Кристофером Стилом - тем самым, который живописал его московские похождения).

Ведь, например, строящий монструозный памятник коню алабайской породы и один из крупнейших спонсоров книги рекордов Гиннесса Гурбангулы Бердымухаммедов не очень настаивает на том, что он великий спортсмен. Особенно после ролика, в котором лидер Туркменистана, в темных очках и на велосипеде, показывает тщедушным солдатам, как надо стрелять по мишеням. Именно при Путине на спорт выбрасывались и через спорт отмывались десятки, если не сотни миллиардов долларов: покупка Олимпиады (которую хозяину Кремля испортила Украина, за что он навсегда невзлюбил истерившего давеча в Париже Владислава Суркова), чемпионата мира по футболу и еще множества соревнований. Да и свой гарем российский диктатор годами набирал из гимнасток да фигуристок, это кризис данного сегмента клиентелы.

Задаренные и избирающиеся срок за сроком в Думу спортсмены - и те стали роптать, выдавая заявления против линии партии (а бесконечные спорткары они продают уже некоторое время).

Реорганизация блока РФ и ее сателлитов ради проведения спортивных мероприятий - утешение для мнящего себя великим спортсменом Путина, конечно, слабое, но на безрыбье, как говорится, и Пушилина в пупок поцелуешь. Ответ пока что готовится анекдотический. Так, глава Следственного комитета, еще один впадающий в деменцию (иначе не писал бы в сети корявые стишки против Навального) путинский наперсник Александр Бастрыкин предложил экстерриториально преследовать иностранные юридические лица. Первой, видимо, будет наказана ООН, принявшая резолюцию, призывающую к деоккупации Крыма.

Наконец, Путин не решил главный вопрос, за которым ездил в Париж. Оккупированные территории ему параллельны, вот их и заложников он надеялся сторговать за новый транзитный договор и экспортный контракт с Украиной. Но уперся как в протрезвление Владимира Зеленского в трактовке передачи границы, так и в скоординированную оборону Украины, ЕС и маячащих за спинами менеджеров украинского газового гиганта США. Переговоры продолжатся при отсутствии особого выхода для РФ - открытие новой ветки СП опять отложено, с Реджепом Эрдоганом договоренности о транзите нет (а ветки трубопровода из Турции не будут готовы еще год), о Беларуси сказано выше, притом что она свою трубу давно продала.

Ждать до лета чревато обнулением курса акций российской монополии и вытеснением россиян с европейского рынка газа американскими, катарскими и потенциальными средиземноморскими поставками. Десятилетнего контракта на транзит не будет, но он и не особенно нужен - украинская газовая отрасль диверсифицируется, Польша нового импортного контракта заключать не станет (мало того, тамошний концерн PGNiG намерен сам добывать газ в Украине). Как-то, конечно, договорятся, но провал политики упрямства и саботажа очевиден.

Кого за него наказать в Кремле, пока непонятно, по-видимому, пострадают второстепенные министры, а также произойдет очередная ловля "иностранных шпионов" с набитыми наличностью квартирами. Как-то же надо отвлечь отравленный телевизионной возгонкой плебс от провалов бывшего альфа-самца. Открытие российско-китайской трубы в данном случае не сработало: все уже и забыли о ней, причем китайцы либерализировали по украинскому образцу свой внутренний рынок газа, а трубопровод в финансовом смысле распилен путинским окружением быстрее, чем был построен. Неудачная осень кремлевского патриарха быстро переходит в зиму.

И возможно, это последняя спокойная зима в его жизни, поскольку голубой огонек уже зажжен.

Максим Михайленко, «Деловая столица»