О чистке ружей кирпичом Александр Гольц

16.12.2019, 15:46

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Александр Гольц

На прошлой неделе произошли два, казалось бы, совсем не связанных между собой события.

Американцы совершенно неожиданно испытали прототип баллистической ракеты средней дальности. Произошло это всего лишь через 9 месяцев после выхода Вашингтона из Договора о запрещении ракет средней дальности. Еще совсем недавно американские (равно как и российские) эксперты говорили, что Пентагону потребуется несколько лет для создания такого образца.

Вторая новость — пожар в энергетическом отсеке многострадального российского авианосца «Адмирал Кузнецов». В результате проведения в ходе ремонта «огневых работ» (говоря попросту, работала либо сварка, либо обычная «болгарка») металлическая окалина пролетела на нижнюю палубу. И подожгла кучу оставленной там ветоши. В результате загорелось горючее (черт знает почему оставшееся на ремонтируемом корабле). В борьбе с пожаром погибли два моряка.

Бросьте русофобствовать, скажет патриотически настроенный читатель, чего сравнивать американские успехи в деле создания современных вооружений с обычным российским бардаком, царящем при любом ремонте, и уж точно при ремонте построенного сорок лет назад авианесущего крейсера. Сравнивать надо с объявленными Владимиром Путиным российскими успехами в создании гиперзвуковых ракет. Однако, как мне представляется, это не совсем так.

Российские официальные лица предсказуемо отреагировали на испытание прототипа ракеты средней дальности в США. Американцы, мол, давно втайне создавали свою баллистическую ракету средней дальности. Правы, стало быть, были отечественные дипломаты, упрекавшие США за то, что те использовали ракеты средней дальности в качестве мишеней при испытаниях своей противоракетной обороны (хотя, замечу, такие испытания были разрешены Договором РСМД). Пентагон обвиняли в том, что таким образом идет отработка отдельных компонентов запрещенных ракет. Действительно специалисты указывают на некоторое сходство испытанного прототипа с американским носителем Castor – IVB, который в прошлом использовался для ракет-мишеней и некоторое время назад был снят с производства. Эксперты не исключают использования твердотопливных ступеней серии Orion, которые стоят на ракетах-носителях Pegasus, Taurus и Minotaur и противоракетах GBI.

На самом деле США впервые публично заявили, что Россия нарушает ДРСМД в 2014-м, то есть пять лет назад. Москва начала валять дурака, требовать, чтобы американцы точно назвали тактико-технические данные и номенклатуру ракеты-нарушителя. Цель была понятна: выяснить, как потенциальный противник получил совсекретную информацию (позже эта ракета была названа — 9M729). Поняв, что диалога не получится, США подождали несколько лет и в 2018-м вполне честно сообщили, что они начинают рассматривать варианты ответа на нарушения Россией договора. В том же году сообщили, как может выглядеть эта ракета. Можно предположить, что тогда же, не нарушая формально ДРСМД, они приступили к отработке отдельных компонентов будущей ракеты: двигателя, топлива, систем управления и т.д.

Здесь важно, что сразу же после принятия политического решения все эти компоненты были мгновенно собраны в реально полетевшую ракету. И тут со всей беспощадностью встает проблема технологической культуры, важной частью которой выступает куча загоревшейся ветоши. Можно до бесконечности рассказывать о волшебных гиперзвуковых ракетах российской армии. Однако, если иметь в виду уже реально начавшееся военное противостояние между Россией и США, решающим фактором становится способность к быстрому массовому производству вооружений. Никто не знает, может ли Россия быстро производить свое уже разработанное оружие. Вот стратегическая ракета «Сармат» вроде бы разработана, однако главком Ракетных войск стратегического назначения уходит от ответа на вопрос, когда же состоятся ее летные испытания.

В 1980-е стал очевиден крупнейший провал советской военной разведки (она не занималась тогда политическими убийствами) и, как следствие, провал в стратегическом планировании СССР. Советский Генштаб полагал, что США в случае войны намерены, как они это делали во время Второй мировой, развернуть производство вооружений на базе гражданских предприятий. Так как советские руководители отлично понимали разницу между своей промышленностью и американской, они посчитали разумным заранее наклепать дикое количество вооружений. Например, 60 тысяч танков. В то время Пентагон исповедовал совершенно другой подход. Предполагалось в угрожаемый период очень быстро произвести небольшое количество сверхточного оружия, чтобы получить решающее превосходство на поле боя. Позже российские генералы пребывали в шоке, когда увидели массирование применение крылатых ракет в Югославии.

Сегодня гигантские средства тратятся на то, чтобы очень долго и неэффективно разрабатывать новые вооружения. Американцы же, скорее всего, решили ограничиваться подготовкой всех необходимых НИОКР, с тем чтобы лишь в критический момент завершить подготовку и представить законченный вариант. В случае, не дай бог, конфликта принципиальной станет способность к чрезвычайно быстрому производству принципиально нового оружия. В этом контексте пожар, возникший от брошенной ветоши, превращается в решающий фактор стратегического планирования…

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»