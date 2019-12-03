Зеленский поручил диверсифицировать поставки газа и угля в Украину 1 3.12.2019, 10:15

Объем топлива из одного источника должен составлять не больше 30%.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по обеспечению энергетической безопасности. Соответствующий указ №874 президент подписал 2 декабря, сообщает liga.net.

Согласно документу, Кабинету министров поручено до 1 июля 2020 года диверсифицировать источники и маршруты поставок газа, нефти, нефтепродуктов и антрацита до 30% из одного источника.

Кроме того, правительство в координации с Евросоюзом должно договориться о сохранении транзита газа через Украину после 1 января 2020 года.

До конца 2019 года все долги по зарплате в угольной отрасли должны быть погашены.

Также Кабмин обязан утвердить финансовые планы НАК Нафтогаз Украины на 2019 и 2020 год.

В течение первого полугодия 2020 года Кабмину поручено ввести механизмы стимулирования энергоэффективности и экономного использования энергии, а до 1 января 2021 года - разработать дорожную карту перехода на расчеты за природный газ по энергетическим показателям.

Антимонопольному комитету президент поручил провести расследования по нарушению экономической конкуренции на энергетических рынках.