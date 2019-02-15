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Названы лучшие авто 2019 года

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  • 15.02.2019, 17:59
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Победителей определили в трех категориях.

В рамках Детройтского автосалона традиционно не только представляют новинки, но и выбирают лучший североамериканский автомобиль года (North American Car, Utility and Truck of the Year). Как обычно, победителей определяют в трех категориях – среди, легковушек, пикапов и кроссоверов, пишет autocentre.ua.

Итак, в нынешнем году в классе легковых авто первое место одержал седан Genesis G70 (кто не еще не знает, Дженезис – это премиальная марка Hyundai). Ему удалось обойти Honda Insight и Volvo S60/V60.

За звание лучшего SUV боролись же Acura RDX, Hyundai Kona и Jaguar I-Pace. Здесь победу одержал второй по порядку. Кстати, кроссовер Кона предлагается как с ДВС-моторами, так и чисто электрическом исполнении.

Наконец, в плеяде пикапов золото досталось Ram 1500. Ему уступили два других американских truck`а – Chevrolet Silverado 1500 и GMC Sierra 1500.


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