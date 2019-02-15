Владимир Кара-Мурза: Сенат США инициирует расследование убийства Немцова 1 15.02.2019, 20:18

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Владимир Кара-Мурза

Американские законодатели хотят выяснить правду о гибели российского оппозиционера.

В новом законопроекте США «О защите безопасности Америки от кремлевской агрессии» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA) среди санкций и других мер в отношении России есть инициатива расследования убийства Бориса Немцова силами правительства Соединенных Штатов. Об этом председатель совета Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза сообщил «Голосу Америки».

Ранее в официальном пресс-релизе Комитета по международным делам Сената США при описании содержания законопроекта были упомянуты два доклада – о личном состоянии и активах Владимира Путина, а также об убийстве Бориса Немцова.

«В законопроекте DASKA, который 13 февраля был внесен в Сенат США группой законодателей из обеих партий, и практически полностью повторяет текст аналогичного законопроекта, внесенного в прошлом году, есть одно очень серьезное новшество: там содержится статья, согласно которой правительство США обязано в течение полугода после вступления в силу этого закона подготовить и представить в Конгресс доклад, посвященный всем обстоятельствам убийства лидера российской оппозиции Бориса Немцова, включая имена предполагаемых участников на всех уровнях», – заявил Владимир Кара-Мурза.

По словам председателя совета Фонда Бориса Немцова, «доклад должен содержать оценку эффективности действий российских властей по поиску виновных в этом убийстве».

Владимир Кара-Мурза предоставил статью законопроекта, посвященную расследованию убийства Бориса Немцова, доклад о котором должен быть представлен «соответствующим комитетам Конгресса и руководству» госсекретарем США и директором национальной разведки. Под «соответствующими комитетами и руководством», как поясняется в законопроекте, имеются в виду комитеты по международным делам обеих палат, по банкам, жилищным вопросам и городским делам, лидеры большинства и меньшинства в Сенате и Палате представителей, а также спикер Палаты представителей.

В соответствии с законопроектом, доклад должен носить открытый характер, однако может содержать и закрытую часть.

Владимир Кара-Мурза считает, что срок в шесть месяцев, выделяемый на расследование властями США убийства Бориса Немцова, имеет важное значение: «На мой взгляд, это абсолютно ключевой момент, поскольку мы видим, что уже почти четыре года российские власти блокируют полноценное нормальное расследование – не названы организаторы, не названы заказчики, запрещено говорить о мотиве, выбрана неправильная статья Уголовного кодекса. А человек, которому хотели предъявить обвинение в том, что он является одним из организаторов убийства, не открыл, когда ему постучали в дверь, – и они развернулись и ушли».

«Мы прекрасно понимаем, что у российского руководства сегодня есть четкая задача – не допустить полноценного расследования самого громкого политического убийства в современной России. Поэтому мы будем делать все, что в наших силах, для запуска механизмов международного надзора за этим делом.

К счастью, Россия существует не в вакууме, Россия – член Совета Европы и ОБСЕ. Два года назад Парламентская ассамблея Совета Европы уже назначила специального докладчика по делу о расследовании убийства Бориса Немцова – Эммануэлиса Зингериса из Литвы. Ему, правда, был запрещен въезд на территорию РФ, что, на мой взгляд, тоже является более чем красноречивой позицией российских властей. Я надеюсь, что в ближайшее время аналогичные подвижки будут и на площадке Парламентской Ассамблеи ОБСЕ» - говорит российский оппозиционер.

Владимир Кара-Мурза не считает, что инициатива американских сенаторов будет вмешательством во внутренние дела России: «То, что сейчас содержится в этом американском законопроекте, находится в юридической плоскости ОБСЕ, поскольку США, как и Россия, являются членами ОБСЕ.

Московский документ ОБСЕ от 1991 года четко устанавливает, что вопросы, связанные с законностью, правами человека и основными свободами не могут считаться внутренним делом той или иной страны, а являются предметом международных обязательств. Именно в рамках этого правительство США должно будет в случае принятия закона подготовить этот доклад».

Глава совета Фонда Бориса Немцова считает, что поручения Госдепартаменту и руководству разведки США даются не случайно: «Речь идет о тех ведомствах правительства США, которые имеют ресурсы и возможности подготовить и представить соответствующую информацию. Мне трудно говорить – какие там внутренние механизмы будут, но самое главное, ключевой момент всего этого, на мой взгляд, то, что в отсутствии политической воли российского руководства проводить нормальное расследование международный надзор – это, конечно, слабая, но единственная возможность на данном этапе не дать преступникам полностью уйти от ответственности».