Россияне тонут в долгах 20.02.2019, 14:59

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Кредитный бум обернулся для жителей РФ рекордной кабалой.

Бум потребительского кредитования на фоне падающих доходов населения приобретает в России все более уродливые очертания, пишет finanz.ru.

Меньше половины (48%) всех заемщиков, обратившихся в банк за кредитом на покупку жилья, потребительских товаров или неотложные нужды, на конец 2018 года выплачивали лишь один займ.

Число россиян, имеющих как минимум три открытых кредита, увеличилось на 12% и достигло 15,1 млн человек, подсчитали в БКИ ОКБ. Это 27% от общего числа заемщиков.

13% пришлось на тех, кто платит по трем кредитам; 7% - на тех, у кого четыре кредита и пять и более соответственно. Доля банковских клиентов с двумя кредитами осталась на уровне 25%.

Значительно увеличилась и сумма долга, приходящаяся на одного заемщика. Средний долг у заемщиков с одним открытым кредитом вырос на 12% за год, до 137 тысяч рублей, с двумя - на 11%, до 284 тысяч рублей.

Сумма долга граждан, которые обслуживают три и четыре кредита прибавила по 14%, достигнув 403 и 514 тысяч рублей соответственно. Нагрузка граждан с пятью и более кредитами увеличилась до 729 тысяч рублей.

Платежная дисциплина предсказуемо напрямую коррелирует с кредитной нагрузкой, констатирует и. о. гендиректора ОКБ Николай Мясников. «Среди заемщиков с одним кредитом примерно каждый десятый имеет непогашенную просрочку 30+ дней, а среди заемщиков с не менее тремя кредитами - уже каждый третий», - цитирует Мясникова «Коммерсант».

В абсолютных значениях просроченная задолженность по потребительским кредитам за 2018 год увеличилась более чем на 20%, говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Традиционно самым высокорисковым сегментом остается потребительское кредитование (кредиты наличными и на приобретение товаров в торговых точках).

За прошлый год банки выдали населению 2,727 триллиона рублей новых кредитов, увеличив портфель до 14,901 триллиона рублей.

Общий долг домохозяйств - с учетом займов МФО - достиг 15,9 триллиона рублей (на начало декабря) Это 27,84% от денежных доходов населения - абсолютный исторический рекорд.

Тот или иной кредит выплачивает каждый третий житель России, показал опрос, проведенный исследовательским агентством MAGRAM Market Research.

Из тех, кто оказался должен банку, две трети расплачиваются по потребительским кредитом, а остальные - по ипотечным.

В среднем заемщики отдают банку четверть своего дохода, причем выплаты по ипотеке и потребительским кредитам почти не отличаются (27% и 25% от дохода соответственно).

Чаще всего (32%) потребительские кредиты берутся на ремонт квартиры, дачи или дома. Каждый четвертый оформил займ ради покупки авто, а каждый пятый - для приобретения бытовой техники и электроники (18%).

13% заемщиков тратят кредиты, 9% - на выплату другого кредита. Еще 7% берут его на лечение, 5% - на отпуск или свадьбу. И лишь 1% физлиц обращаются в банки ради долгосрочных инвестиционных целей, оформляя кредит, например, на развитие бизнеса или обучение.

Чаще всего кредиты, в том числе ипотеку, берут люди с доходом ниже среднего - таких 36%, показало исследование.