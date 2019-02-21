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Минобороны: Беларусь cохранит курс на стратегического военное сотрудничество с РФ

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  • 21.02.2019, 15:19
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Фото: Саша Гусов

Минск и Москва продолжат координировать свои действия в военной сфере.

Министерство обороны Беларуси в четверг провело брифинг с военными атташе иностранных государств, подтвердило стратегический курс на партнерство с Россией, сообщили в пресс-службе ведомства, сообщает "Интерфакс".

"В рамках темы брифинга "Вооруженные силы Республики Беларусь. Современный этап развития" присутствующим доведено основное содержание уточненной Концепции международного военного сотрудничества на 2019 - 2023 годы, в рамках которой подтвержден стратегический курс на партнерство с Россией", - отметили в пресс-службе.

Военные атташе также были проинформированы, что  Беларусь "сохраняет нацеленность на высокий уровень отношений со странами-членами Организации Договора о коллективной безопасности, Китайской Народной Республикой и государствами - участниками Содружества Независимых Государств".

По информации Минобороны, брифинг провел начальник департамента международного военного сотрудничества министерства обороны - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов с военными атташе из 28 стран, аккредитованными при министерстве обороны республики.


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