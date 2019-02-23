«Баста!»: И айти-рота вам не поможет 4 23.02.2019, 19:38

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Фото: Reuters

У холуев, служащих оккупационным властям, главный враг — всегда внутри страны.

Накануне 23 февраля государственный телеканал ОНТ показал большое интервью Марата Маркова с министром обороны Андреем Равковым. Его уже растащили на цитаты, но самая интересная осталась без внимания, сообщает Telegram-канал «Баста!».

Как думаете, кто главный враг у белорусских пропагандистов и генералов?

«Я вижу, что происходит в блогосфере. Против силовых структур идет целенаправленная работа. Причем, через блогеров, через лидеров мнений. Такое ощущение, что они все координируются из одного центра <...> Работать против них надо. Либо вовлекая их в орбиту деятельности армии, либо создавая свои силы, которые были бы способны их, мягко говоря, задушить», - вот что предлагает Марков (смотрите видео с 22 минуты).

Министр оказался поумнее пропагандиста, никого душить пока не обещал, но с тем, что блогеры и журналисты — враги белорусской армии, с которыми нужно «бороться», согласился.

«Найдите хоть одно государство, где вот так вот позволяли бы в отношении армии высказываться, комментировать и все остальное, - отвечает Равков. - Это неправильно, против этого нужно бороться. Нужно действовать».

В общем-то, все логично. У холуев, служащих оккупационным властям, главный враг — всегда внутри захваченной страны. Только скромничать не нужно. Ваши враги - не только блогеры и журналисты, пишущие о дедовщине, коррупции и гибели солдат в мирное время. И не только солдаты, которых вы гоняете на бессмысленные парады. И не только офицеры, вынужденные отдавать честь ряженому клоуну-диктатору.

Весь народ, все мы — ваши враги. Задушить нас вы не сможете, силенок не хватит. И айти-рота, о которой так вдохновенно рассказывал министр, не поможет.