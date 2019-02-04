Тренер из Минска показывает, как изменился за четыре года, и мотивирует других 4.02.2019, 13:40

Евгений Москалев считает, что не стоит гнаться за быстрым результатом.

Фитнес-тренер Евгений Москалев показывает подписчикам в инстаграме, каких результатов добился сам за четыре года регулярных занятий спортом, а также рассказывает, как можно тренироваться дома или в отпуске абсолютно бесплатно, но эффективно, пишет tut.by.

Евгений Москалев считает, что не стоит гнаться за быстрым результатом.

— Нужно планомерно идти к намеченной цели. И это касается не только спорта и физической формы.

В инстаграме фитнес-тренер делится с подписчиками видео тренировок: как в зале, так и вне его. Вот, например, тренинг, который легко практиковать дома.

На видео — комплекс из восьми упражнений:

• берпи без отжимания

• отжимание с боковой планкой (а для девушек — планка без отжимания)

• прыжок из выпада

• скалолаз

• jumping jack

• планка с подъемом

• прыжки с приседа

• скручивания на пресс

Перед тренировкой обязательно подготовьте связочный аппарат и разомните шею, кисти, локти, колени, стопы, таз и плечи.

Далее можно переходить к круговому тренингу.

Новичкам Евгений рекомендует чередовать 20 секунд выполнения одного упражнения из списка с 40 секундами отдыха. А «продвинутым» — упражняться 40 секунд и отдыхать 20. После выполнения одного круга (восьми упражнений) — минимум две минуты отдыха.

Тренер советует делать три круга, на которые вы суммарно затратите около 30 минут. Время физической активности и отдыха нужно корректировать в зависимости от уровня подготовки.

— Тренировка, представленная на видео, отлично подойдет людям, которые когда-то уже занимались в фитнес-зале. Тем, у кого есть базовая подготовка, можно выполнять такой тренинг хоть ежедневно, постепенно увеличивая количество кругов, продолжительность и интенсивность занятия.

А вот если вы новичок, то лучше не включайте в тренинг такие сложнокоординационные упражнениям, как берпи и прыжок из выпада. Как вариант — можете разбить их на несколько элементов, а не делать в связке. Например, берпи можно заменить тремя отдельными упражнениями — планкой, выпрыгиванием из приседа и отжиманием.

Такой формат нагрузки Евгений называет также подходящим для поддержания формы в отпуске.

— За одну круговую тренировку сжигается от 250 калорий. Плюс такой тренинг улучшает координационные способности, развивает выносливость и силу и помогает похудеть. Если вы не только будете регулярно заниматься, но и скорректируете режим питания, то результат не заставит себя ждать.