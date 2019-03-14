Как «оборонгейт» повлиял на избирательные шансы Порошенко 16 14.03.2019, 17:59

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Два миллиона просмотров - именно столько получил в YouTube сериал о коррупции в оборонной сфере воюющей Украины.

Накануне президентских выборов Петр Порошенко оказался в эпицентре мощнейшего скандала в оборонном секторе, который может стоить ему второго срока, пишет журнал Новое Время.

Холодный душ

2 млн просмотров - именно столько получил в YouTube не придуманный, а реальный сериал о коррупции в оборонной сфере воюющей Украины. Его авторы - команда расследовательского журналистского проекта Наші гроші з Денисом Бігусом.

Для сюжетов, рассказывающих о мздоимстве в стране, 2 млн - это фантастические цифры: у тех же Наших грошей, годами выпускающих подобные расследования, средний показатель просмотров каждого прежде колебался в пределах 20-50 тыс. Теперь же число тех, кто ознакомился с пятисерийной журналистской сагой, грозящей основательно перетряхнуть украинскую власть, растет с каждым днем.

Журналисты обнародовали информацию о том, что между госконцерном Укроборонпром и поставщиками военной продукции для его предприятий образовалась “прокладка” дельцов. Первый из них - Игорь Гладковский, сын Олега Гладковского, экс-первого замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Гладковский-старший, курировавший оборонку, является еще и давним бизнес-партнером президента Петра Порошенко. Именно с подачи главы государства он получил высокую должность в Совбезе.

После первых серий расследования команды Бигуса - они выходят с недельным интервалом - сам Порошенко и уволил Гладковского-старшего. Но малой кровью президент явно не отделается. Расследование Наших грошей может стать для Порошенко тем, чем для американского президента Ричарда Никсона стал Уотергейт, - концом карьеры.

Сюжеты Наших грошей стали резонансными по той причине, что через пару недель в стране пройдут выборы главы государства. И кандидат Порошенко является одним из топовых претендентов на победу. По крайней мере до недавнего времени он имел все шансы попасть во второй тур.

Теперь же политологи берутся за голову: никто не ожидал, что пятилетний президентский срок Порошенко закончится скандалом в оборонке. Ведь глава государства строил свою избирательную кампанию под лозунгом Армія. Мова. Віра. А из расследования следует, что окружение Порошенко как раз на армии и зарабатывало. Да еще и делало это во время идущей на востоке страны войны.

"Если человек виновен, он должен быть в тюрьме, кто бы это ни был", - жестко прокомментировал сам глава государства скандал вокруг Укроборонпрома. При этом Гладковские свою вину отрицают и подали на журналистов в суд. Эксперты пока не берутся прогнозировать, кто именно окажется в тюрьме. Но в одном они сходятся: на самого Порошенко скандал повлияет самым негативным образом.

Президент уже получил первый холодный душ от волны, поднятой оборонгейтом: по данным социологов из группы Рейтинг, в начале марта, то есть уже после выхода первых серий расследований команды Бигуса, кандидат Порошенко утратил второе место по популярности среди электората.

А ведь еще в конце февраля действующий глава государства хоть и уступал кандидату Владимиру Зеленскому, но опережал свою конкурентку Юлию Тимошенко. Теперь Леди Ю вторая. И падение рейтинга главы государства продолжится. А это означает, что надежды Порошенко о втором президентском сроке тают на глазах.

Неприятности грозят главе государства и на внешнеполитическом фронте, на котором он привык добиваться побед. Агентство деловых новостей Bloomberg, новостная сеть Reuters, финансируемый Госдепом вещательный канал Голос Америки и многие другие серьезные СМИ сообщили всему миру о масштабах коррупции в украинском оборонном комплексе. "Я слышу очень много раздражения от дипломатов и иностранных журналистов по поводу расследования команды Бигуса", - делится своими наблюдениями Анатолий Октисюк, политический аналитик экспертного центра Дом демократии.

Откаты под грифом секретности

Наші гроші, основываясь на фактах, документах, контрактах и переписке организаторов схем, показали, как мимо украинского оборонного бюджета проходит многомиллионный денежный поток. Минимум 250 млн грн, по данным журналистов, осели в карманах бывшего сотрудника Укроборонпрома Виталия Жукова, а также бизнесменов Андрея Рогозы и Игоря Гладковского благодаря схемам с поставками для заводов из орбиты Укроборонпрома.

Эта троица организовала поставку контрабандных запчастей из России, затем перепродавая их по завышенным ценам Киевскому, Львовскому, Харьковскому и Житомирскому бронетанковым заводам. Ключевой компанией, через которую проходили деньги, была Оптимумспецдеталь, де-факто контролируемая Рогозой. Иногда фирма продавала заводам технику, которая была на складе у самих же предприятий. В некоторых случаях роль посредника брала на себя Кузня на Рыбальском - завод, до недавнего времени принадлежавший Порошенко. Причем все это продолжалось годами.

Еще в начале 2016‑го НВ услышал имена Рогозы и Жукова от источников в бельгийской компании Intertex, которая хотела поставить двигатели для Киевского бронетанкового завода. Тогдашнее руководство этого предприятия предложило бельгийцам договариваться с Рогозой и Жуковым, которые потребовали откат, рассказывал источник. В итоге сделка не состоялась.

Но не только на бронетанковой технике специализировались эти двое. При их участии Укрспецэкспорт, дочерняя компания Укроборонпрома, закупила, по данным журналистов Наших грошей, российские высотомеры для ремонта двух самолетов АН-26. Ремонтировал технику завод 410, а чистая прибыль посредников составила около $450 тыс. Обо всех этих схемах знал Гладковский-старший, утверждают журналисты команды Бигуса, и иногда даже помогал решать возникшие при поставках проблемы.

Впрочем, теперь выяснилось, что в Генпрокуратуре об этих схемах знали еще три года назад. По крайней мере недавно генпрокурор Юрий Луценко на заседании СНБО заявил, что следователи вот-вот готовы были передать дела в суд. Но журналисты каким‑то образом исхитрились получить материалы следствия и опередили прокуроров. В 2017‑м к расследованиям подключилось Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Об этом рассказал Владимир Рысенко, адвокат и член Харьковского антикоррупционного центра. "И никакой реакции ни СНБО, ни президента на эти расследования не было, - жалуется юрист. - Это же вопиюще”.

"Конечно, очень грустно, что то, что не могли сделать за три года, при желании оказалось можно сделать за неделю", - говорит по этому поводу Леся Иванова, автор резонансного расследования. И она, и Бигус неоднократно заявляли о том, что не подгадывали с выходом своего расследования под выборы, а выпустили его тогда, когда сюжеты были полностью готовы.

Наші гроші установили, что правоохранители не просто затягивали расследование коррупционных схем в Укроборонпроме, но еще и покрывали их. В доказательство журналисты обнародовали переписку фигурантов скандала, в которой те обсуждают размер мзды и кому она положена. В частности, речь идет о том, что с ГФС решать вопросы проще и дешевле, чем с ГПУ.

Генпрокурор Луценко тут же заявил, что его ведомство не тормозило дела, в которых фигурировала Оптимумспецдеталь, а занималась лишь ее фискальными преступлениями. Расследовать коррупционную составляющую ГПУ, по словам ее шефа, не может по закону - такими делами, мол, занимается НАБУ.

Антикоррупционному бюро тоже досталось от команды Бигуса: журналисты утверждают, что замглавы НАБУ Гизо Углава лично вычеркнул Оптимумспецдеталь из списка фиктивных фирм, с которыми Укроборонпрому не рекомендовалось вести бизнес. После того как прозвучала эта информация, в ведомстве Артема Сытника, главы НАБУ, поспешили заявить: ни из каких списков они ничего не вычеркивали. И не затягивали расследование, а сумели привлечь к ответственности ряд топ-чиновников: замминистра обороны, начальника бронетанкового управления Вооруженных сил Украины, руководство Львовского бронетанкового завода. Так, несколько суток в Лукьяновском СИЗО провели Владислав Бельбас и Павел Барбул, нынешний и бывший директора СпецТехноЭкспорта (СТЭ), экспортно-импортного подразделения Укроборонпрома. НАБУ подозревает их в причастности к растрате $ 2,2 млн, но пока оба вышли на свободу под залог.

СТЭ фигурировала в прошлогоднем расследовании НВ, где была описана схема с экспортом детонаторов с завода Импульс через кипрский офшор. В последнем оседала разница между реальной и номинальной ценой поставки - по данным НВ, она составила 600 тыс. евро.

"Ни один из сотрудников НАБУ не брал взяток, и для нас подтвердить это законным путем - дело чести", - подчеркивают сейчас в бюро. Но эти слова не убедили совет общественного контроля НАБУ: там уже призвали Сытника отстранить Углаву от должности. И сделать ровно то же и с детективами, которые фигурируют в расследовании Наших грошей.

В любом случае теперь проверкой данных команды Бигуса о причастности НАБУ и прочих правоохранителей к оборонным схемам Гладковских займется Государственное бюро расследований (ГБР). "К сожалению, то, что увидела Украина, напрочь дискредитирует все антикоррупционные и правоохранительные органы", - говорит по поводу расследования Наших грошей депутат Борислав Береза, член антикоррупционного комитета Рады.

Оборонгейт для Порошенко

Порошенко начал реагировать на расследование Ивановой - Бигуса практически сразу. Он не только уволил Гладковского. "Ситуация требует быстрых и решительных действий. Возбуждено 400 уголовных дел. Предъявлено 120 обвинений, - заявил в одном из свежих интервью президент. - Руководители предприятий или уволены, или получили приговор суда". Порошенко уточнил, что после его обращения правоохранители открыли 10 дополнительных дел по Укроборонпрому. "Проведены обыски у всех фигурантов [в том числе и у Гладковских], - рассказал он. - Гарантирую: те, кто украл, будут нести ответственность".

Также глава государства пообещал сделать оборонную сферу более прозрачной и провести аудит Укроборонпрома. Заняться им, по мнению президента, должна одна из фирм "большой четверки" - так называют участников высшей мировой аудиторской лиги.

Кроме того, как подметила Инна Волосевич, заместитель директора исследовательского агентства Info Sapiens, Порошенко сейчас пытается отыграть создавшийся негатив обещаниями индексации пенсий и пропагандированием себя как меньшего зла.

Аудит Укроборонпрома мог случиться и раньше. Еще осенью 2015 года тогдашний премьер Арсений Яценюк подал в Верховную раду законопроект о корпоративном управлении, которым хотел увеличить прозрачность в госкомпаниях. В том числе в Укроборонпроме. И Рада даже поддержала эту инициативу. Однако именно Порошенко отказался подписывать этот закон. В объяснительной записке президент аргументировал свои действия тем, что Укроборонпром должен быть вне действия проекта о прозрачности госкомпаний.

В итоге, по словам Глеба Каневского из проекта Марлин, который мониторит коррупцию в оборонной сфере, теперь в Укроборонпроме царит полный беспорядок. 40 % производственных мощностей концерна - банкроты. Тем не менее у них есть контракты, на базе которых и заключаются коррупционные сделки.

Но если в Укроборонпроме беспорядок давно, отмечают эксперты, то с рейтингом Порошенко проблемы начались именно сейчас, за две недели до первого тура президентских выборов. "Расследование Bihus.info разрушает патриотический имидж Порошенко", - считает политолог Владимир Фесенко.

11 марта группа Рейтинг выпустила свежий замер электоральных настроений. Порошенко опустился в нем на третье место, уступив Тимошенко. Сейчас у действующего президента 16,8 % поддержки, которых может не хватить для выхода во второй тур. Ведь у Леди Ю - 18,3 %, а у лидера гонки Зеленского - 24,7 %. "Скандал в оборонке снизил рейтинг Порошенко, который частично перешел к Анатолию Гриценко в качестве электоральной поддержки", - говорит социолог Алексей Антипович, директор группы Рейтинг. Если у Гриценко до скандала было 7,7 % поддержки, то сейчас - 10,3 %. И этот кандидат перебрался с пятого места на четвертое.

"Самым большим бенефициаром скандала в Укроборонпроме оказался Гриценко", - согласен с Антиповичем политолог Октисюк. По его прогнозу, из той четверти избирателей, которая на сегодня еще не определилась с выбором - а это примерно 7,5 млн человек, - Порошенко мог набрать еще 8–10 % голосов во время голосования. Однако уже не сделает этого. И в итоге может проиграть в первом туре, предоставив возможность Зеленскому и Тимошенко сразиться за главную ставку - президентское кресло. Кроме того, за Порошенко были намерены голосовать военнослужащие - это около 300 тыс. человек, говорит Октисюк. По его подсчетам, это еще 3–4 % голосов. И их глава государства может недосчитаться.

Андрей Тетерук, один из лидеров фракции Народного фронта (НФ), входящей в пропрезидентское большинство, в разговоре с НВ не скрывал возмущения скандалом вокруг Укроборонпрома. Мол, на Западе даже подозрение об участии в подобных махинациях заставляет политиков уходить в отставку. "Все должны понимать, что покрывать коррупцию - это стрелять себе в ногу", - подчеркнул Тетерук.

А в Блоке Петра Порошенко (БПП) признают, что оборонгейт, возможно, ударит по популярности президента. "Обычно люфт [для распространения информации] между СМИ и населением составляет 14 дней", - говорит Вадим Денисенко, народный депутат от президентской фракции. Иными словами, как раз к дате выборов настроения населения отобразят реакцию на расследование Наших грошей.

Оппоненты Порошенко уже почувствовали запах крови. Тимошенко, например, призвала начать процедуру импичмента главы государства. "Скандал стал очень важным негативным фактором для президента", - уточняет Игорь Луценко, депутат из фракции Батькивщины.

А Оксана Сыроид, вице-спикер парламента, которая прошла в Раду в составе Самопомочи, в комментарии НВ подчеркнула: Порошенко должен понести политическую ответственность за разразившийся скандал. "Укроборонпром сегодня находится под контролем президента, ведь именно он назначает большинство в наблюдательном совете [концерна]", - говорит она. Сыроид сравнивает нынешний скандал вокруг Порошенко и его окружения с делом Георгия Гонгадзе, которое похоронило рейтинги Леонида Кучмы. "К сожалению, как мы видим, каждый украинский президент сталкивается с громким скандальным делом", - заключает политик.

Глобальный скандал

После нынешнего скандала Укроборонпром должен начать новую жизнь, уверена Елена Трегуб, руководитель Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны (НАКО). И стартом процесса обновления следует сделать увольнение Павла Букина, гендиректора концерна, считает эксперт.

Последние заявления президента о проведении аудита в Укроборонпроме опрошенные эксперты воспринимают со скепсисом. Трегуб подчеркивает: необходимо, чтобы результаты такой проверки были публичными, иначе она не будет иметь никакого эффекта. Каневский из Марлина видит решение проблем оборонного холдинга в его частичной приватизации. Как минимум 49 % акций Укроборонпрома можно было бы продать частной компании с большим опытом работы на рынке вооружений, считает он.

Но есть идеи и поглобальнее. "Гриф секретности с оборонного бюджета надо снимать", - уверена вице-спикер Сыроид. По ее мнению, финансовый документ, по которому живет Министерство обороны, должен построчно указывать закупку каждой единицы техники. А не состоять лишь из десяти строчек самой общей информации в таблице Excel, когда речь идет о расходах в 212 млрд грн - именно столько заложено в госбюджете-2019 на оборону и безопасность. Из них 108 млрд грн предназначено непосредственно Минобороны.

Как бы ни отобразилось расследование команды Бигуса на судьбе оборонной промышленности, для политической жизни страны оно уже стало водоразделом. "Стал ли скандал фактором в избирательной кампании? - риторически спрашивает Денисенко из БПП. - Безусловно, стал". А сам Порошенко признался в одном из свежих интервью, что коррупция в Укроборонпроме выбила его из колеи.