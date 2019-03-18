«Тунеядец»: В свободной Беларуси потребую компенсацию за моральный ущерб 11 18.03.2019, 16:00

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Горячая вода для «тунеядцев» подорожала в пять раз.

Читатель сайта Сharter97.org, попавший под действие декрета о "тунеядцах", прислал в редакцию фотографию своей "потяжелевшей" жировки:

"Пересчитали за январь и февраль. Было в месяц 4-5 руб, стало 25-26 в месяц. Подняли подогрев воды в 5 раз!

Участвую в акциях с 2016-го года и если будут новые, то и в них буду участвовать. Сам декрет - это беспредел деградирующей власти. У нас куча декретов, которые сами по себе должны действовать ограниченное время, но они ставятся выше всех законов. Это говорит о многом.

Cейчас пойду в РСЦ и напомню этим простым бухгалтерам, (которые считают от балды), что они также нарушают закон , как и те, кто придумал этот бред ! И что крайними будут они. В суд я буду подавать на них, когда власть изменится, буду требовать возмещения незаконных начислений плюс моральный ущерб", - заявил читатель Сharter97.org.