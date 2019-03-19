Опрос: В Украине в президентском рейтинге лидируют Зеленский и Тимошенко 10 19.03.2019, 15:11

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Владимир Зеленский

Действующий президент занимает третье место.

В президентском рейтинге лидируют шоумен Владимир Зеленский и лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко; действующий президент Украины Петр Порошенко занимает третье место. Это следует из данных опроса Социологической группы "Рейтинг", обнародованных 19 марта, сообщает "Гордон".

"Лидером президентского рейтинга на конец второй недели марта остается Владимир Зеленский, которого поддерживают 24,9% из тех, кто определился и намерен голосовать. Вторую позицию занимает Юлия Тимошенко (18,8%), третью – Петр Порошенко (17,4%)", – сказано в пресс-релизе.

За основателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко готовы отдать свои голоса 10,2% респондентов из тех, кто придет на выборы и определился с кандидатом, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 9,4%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,8%, за нардепа от Оппозиционного блока Александра Вилкула – 3,5%, за экс-начальника Главного управления военной разведки Минобороны, бывшего председателя Службы безопасности Украины Игоря Смешко – 3,1% опрошенных.

Опрос провели с 9-го по 15 марта среди 2 тыс. 500 респондентов старше 18 лет методом личного формализованного интервью (face-to-face). Погрешность составляет не более 2%.

Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года. 8 марта Центризбирком утвердил окончательный список из 39 кандидатов в президенты.