Леонид Заико – о властях: Эти ребята как были агрономами, так и остались 3 20.03.2019, 10:04

ЛЕОНИД ЗАИКО

Высокие технологии требуют других людей.

Лукашенко собрал специальное совещание, где говорил об экономике. На словах все выглядит правильно, красноречиво и красиво, сообщает «Белсат». Только возникает вопрос: почему экономика развивается не так интенсивно, как звучат эти слова.

Ситуацию комментирует экономист Леонид Заико.

«Наша власть - это районная аграрная номенклатура, они все получали образование в этих вузах. Они все как были агрономами, так и остались. Я помню, еще было время, когда зайдешь к правительству - а там стоят компьютеры, на которых они играют в карты.

Высокие технологии – электротранспорт, ИТ, 3D – требуют уже других людей. Это люди нового поколения. А эти ребятами, которые пришли к власти и которым сейчас по 50-60 лет, - они могут только говорить. Это не их качество, не их данность. А поговорить легко. Текст написали - рассказал».