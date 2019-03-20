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Защитника Куропат забрали в РУВД Московского района

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  • 20.03.2019, 13:44
Андрей Войнич
Фото: Facebook

Это уже третье задержание активистов за сегодня.

Как пишет политик Павел Северинец в «Фейсбуке», задержан активист, защитник Куропат Андрей Войнич. Сейчас он находится в РУВД Московского района г. Минска. Как сообщил Павел Северинец "Весне", связи с ним пока нет.

Причины и обстоятельства задержания уточняются.

Также известно, что Войнича задерживали год назад на акции протеста в День Воли в Минске.

Это уже третье задержание, о котором стало известно правозащитникам утром 20 марта. Также задержаны бывший политзаключенный Дмитрий Полиенко и блогер из Октябрьского Андрей Паук.


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