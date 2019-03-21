Fitch резко ухудшил прогноз роста мировой экономики 21.03.2019, 19:34

Рейтинговое агентство ухудшило свои прогнозы роста мировой экономики в 2019 году с 3,1% до 2,8%.

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило свои прогнозы роста мировой экономики в 2019 году с 3,1% до 2,8%, а в 2020 года - с 2,9% до 2,8%, передает liga.net.

"Снижение темпов роста на 0,4 п.п., которое мы ожидаем в период между 2018 и 2019 годами, будет самым большим ежегодным снижением глобального роста с 2012 года. Кроме того, из 20 стран, охваченных глобальным экономическим прогнозом, мы понизили наши прогнозы роста на 2019 год для 15 из них", - говорится в сообщении.

В Fitch отмечают, что тяжелее всего будет странам еврозоны. Кроме того, стали более очевидны свидетельства замедления экономического роста в Китае. Замедлилась и активность на других развивающихся рынках. Согласно данным Fitch, ключевым фактором замедления торговли стал слабый внутренний спрос в развивающихся странах.

Несмотря на значительное ухудшение перспектив роста мировой экономики значительно ухудшились с момента последнего прогноза Fitch Ratings в декабре 2018 года, но речь не идет о наступлении глобальной рецессии, говорится в сообщении Fitch.