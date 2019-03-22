Дары для «данайцев»: как дорогую землю в Минске раздают за бесценок 7 22.03.2019, 8:14

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Архивное фото kp.by

Это делается через «аукционы», а также через указы Лукашенко.

Минск – самая дорогая столица СНГ по ценам на жилье после Москвы. При этом квартир строят все меньше, а люди из регионов бегут сюда от бесхлебицы. Земельные участки в Минске под строительство – в дефиците, но власти отдают их через различные подозрительные схемы в 10-15 раз дешевле кадастровой стоимости, сообщает «Белсат».

Это делается через аукционы, в которых зачастую участвует только одна компания — и она же побеждает, а также через Лукашенко с беспрецедентными преференциями для олигархического бизнеса. Как, например, с группой компаний «Дана Холдингс» сербских братьев Каричей. При этом практически все их стройки жилых кварталов и бизнес-комплексов заканчиваются жалобами жителей, а дома возводятся не с помощью инвестиций, как предполагалось, а за счет дольщиков.

Как проходят аукционы для избранных застройщиков? Как бизнес-империя Каричей, которых в свое время называли «кошельком» югославского диктатора Милошевича, хозяйничает в Минске, убирая конкурентов и неудобных чиновников?

О дарах для «данайцев» и других скандалах с выделением земельных участков в столице Беларуси – смотрите в видео.