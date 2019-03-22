Вынос старой губернской мебели 2 22.03.2019, 12:02

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Главный несменяемый России имитирует для граждан «перемены».

Весну великая наша держава Россия встретила очередным управляемым половодьем отставок губернаторов, пишет Telegram-канал "СерпомПО".

Главный несменяемый страны имитирует для граждан «перемены», вынося из раздолбанной квартиры потертые комоды со стульями и задвигая на из место новые.

То, что прохудились крыши, текут трубы, разбиты окна, у граждан все меньше денег, чтобы жить среди путинских губернских толстопузых комодов, заполняя их чрево – главному мебельщику все равно.

Главное – двигать и двигать мебель. Не останавливаться. Это и есть обещанный «рывок».