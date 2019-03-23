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В Норвегии у круизного лайнера Viking Sky отказал двигатель

  • 23.03.2019, 19:31
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Иллюстрационное фото

Спасатели начали эвакуировать 1300 пассажиров.

Спасатели начали эвакуировать людей с круизного лайнера Vikings Sky, у которого отказали двигатели у западного побережья Норвегии, на борту находились около 1300 пассажиров и членов экипажа. Об этом сообщает норвежская газета Verdens Gang со ссылкой на полицию Норвегии и спасателей, передает РБК.

Лайнер послал сигнал бедствия после того, как начал дрейфовать в сторону суши. Позднее экипажу удалось запустить один из двигателей судна и встать на якорь примерно в 2 км от берега.

В спасательной операции участвуют четыре вертолета и несколько судов, спасенных пассажиров доставляют вертолетами в пункт временного размещения возле города Мольде.

Эвакуация по воздуху может занять много времени, учитывая плохие погодные условия, сообщили газете в полиции. Скорость ветра в районе, где находится лайнер, составляет 38 узлов, а волны достигают высоты в 4 м. Из-за сильного шторма пассажиров нельзя эвакуировать на спасательных шлюпках, так как они могут перевернуться.

Спасательная операция, в которой участвуют по меньшей мере 75 человек, продолжается. На данный момент на берег доставлены около 100 пассажиров.


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