Мировой порядок и колбаса 4 Павел Каныгин

24.03.2019, 15:45

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Каждый раз в аэропорту Минска с россиянами происходит одно и то же.

Каждый раз, когда оказываюсь трансфером в Минске наблюдаю одну и ту же картину: люди рыскают по терминалу в поисках импортного сыра и колбасы. И сам я рыскаю вместе с ними.

В этот приезд заметил, что белорусы заботливо организовали продуктовую точку прямо при посадке в самолет на Москву. Стоит эта колбаса и этот сыр в два раза дороже, чем в самом Минске, Киеве или Европе. И вот серьезные командировочные дяди на пиджаках встают в очередь за обычной в сущности едой, а белорусская продавщица, улыбаясь, заворачивает им колбасу в пакеты.

Что у нее в голове? Какие мысли? Каждый день она видит одну и ту же картину, как люди, выглядящие состоявшимися и уверенными, начинают жадно перебирать жратву в ее холодильнике. А потом улетают в страну, мечтающую нагнуть полмира.

И она мне ответила:

- Хотите, - говорит, - у нас тут еще интернет без регистрации есть?

Павел Каныгин, «Фейсбук»