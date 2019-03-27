«В Новополоцке завод дымит уже неделю так, что тяжело дышать» 27.03.2019, 16:33

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Фото: «Вестник «Нафтана»

Жители Новополоцка опасаются факела и дыма на «Полимире».

Читатели tut.by беспокоятся и шлют нам фото и видео открытого пламени и черного густого дыма из факельной системы новополоцкого химического завода «Полимир» ОАО «Нафтан». Горожане пишут, что в городе нечем дышать, а вид факела пугает. На предприятии уверяют: ничего опасного для экологии нет.

«В Новополоцке завод дымит уже неделю так, что тяжело дышать, ухудшается самочувствие. Люди в ужасе просто», — пишут наши читатели.

Ситуацию активно обсуждают в паблике «Жалоба. Новополоцк». Одни возмущаются: «Вонь стоит даже в Полоцке на улице Кульнева, вечером при западном ветре. Жителям двух городов за вредность каждый месяц должны платить».

Другие говорят, что такой вид на трубы «Полимира» — уже давно традиционное явление для Новополоцка.

Третьи шутят: «Давайте объявим конкурс! На лучшее фото факела».

Ситуацию прокомментировал газете «Вестник «Нафтана» заместитель главного инженера завода «Полимир» Василий Буровцев. По его словам, постоянная работа факела — необходимая мера.

— В марте идут работы по восстановлению от пожара в 2016 году цеха № 104 производства «Полиэтилен». В это время факельная система завода функционирует при повышенных нагрузках, с дымным горением. Такой режим работы предусмотрен технологическим регламентом.

Как пояснил специалист, факельная система работает непрерывно. А предназначена она для сжигания взрывоопасных газов, поступление которых в атмосферу может привести к взрыву и пожару на предприятии. Факельные установки переводят вредные вещества в менее опасные. Например, угарный газ — в углекислый, который содержится и в воздухе.

— Факельную систему «Полимира» можно с уверенностью назвать природоохранным объектом. Сегодня в мире не существует более эффективных систем обеспечения безопасной эксплуатации крупных химических и нефтехимических производств, — утверждает Василий Буровцев.

На границе санитарнозащитной зоны завода «Полимир» ОАО «Нафтан» провели лабораторный контроль качества воздуха. Результаты исследования не выявили превышений гигиенических нормативов.

— Работа заводской факельной системы не оказывает значительного вредного воздействия на экологическую обстановку в Новополоцке и ближайших районах. Модельные расчеты рассеивания загрязняющих веществ показывают, что уровень максимальных приземных концентраций на границе санитарнозащитной зоны завода «Полимир» составляет не более 0,52 предельно допустимой концентрации для населенных пунктов, — сообщил главный инженер.

Пожар на «Полимире» в 2016 году

Напомним, 18 июня 2016 года в цехе № 104 на «Полимире» произошел масштабный пожар. Ликвидировать его удалось только на третий день, 20 июня, усилиями 200 человек.

По факту возгорания возбуждали уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере.