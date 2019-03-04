«Нельзя в один шаг из советского исполкома сделать электронное правительство» 2 4.03.2019, 10:47

ФОТО: Reuters/ScanPix

Сначала нужно добиться демократии в реальной политической жизни.

С 2005 года граждане Эстонии могут голосовать на выборах прямо со своего домашнего компьютера, воспользовавшись специальным программным обеспечением. На последних парламентских выборах досрочно через интернет проголосовало больше четверти избирателей, пишет zautra.by.

Подсчитано, что такой способ голосования экономит бюджетные деньги. Почему бы не внедрить его на выборах в Беларуси?

«Сначала вы делаете демократию. И уже потом − электронную демократию»

Электронное голосование – это «вишенка на торте» в системе электронного правительства, подчеркивает директор Школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA Наталья Рябова.

Электронное участие – не только в выборах, но и в обсуждении законопроектов, местных референдумах, бюджетах гражданского участия, публичных обсуждениях планов, проектов – это верхний уровень развития электронного правительства. А начинается оно с базовых вещей – хорошего доступа к высокоскоростному интернету и соответствующей инфраструктуры. С этим в Беларуси, по мнению эксперта, проблем нет.

Затем создается качественное одностороннее предоставление госструктурами информации. После можно переходить на уровень двухстороннего общения граждан и власти через интернет. Это в Беларуси пока не реализовано.

Эстония ставила себе задачу — стать номером один в области электронного правительства. На разработку системы онлайн-голосования страна потратила не так уж много — около 300 тысяч евро. Но развитие онлайн-голосования или любых других элементов электронного правительства не лежит лишь в плоскости информационных технологий. От введения новой формы голосования в Беларуси суть выборов не изменится, считает эксперт.

— Как говорят программисты, если ты хочешь оцифровать хаос, то у тебя и получится оцифрованный хаос. Нельзя сказать, что если мы вложим сколько-то миллионов долларов в систему, то она сразу станет эстонской, — говорит Наталья Рябова.

Развитие в этой сфере схоже с оптимизацией бизнес-процессов на предприятии. Наивно полагать, что придет IT-компания и сделает все работающим как часы. Сначала выясняется, какие на предприятии происходят бизнес-процессы, как их можно сделать более быстрыми и эффективными, менее затратными, убрать лишнее, проанализировать функции работников и руководства, то есть настроить всю работу, а уже потом все это оцифровать.

— Сначала вы делаете демократию. И уже потом делаете из нее электронную демократию. Сначала — эффективное правительство, а потом из него — электронное эффективное правительство. По-другому не получится. Нельзя в один шаг из советского исполкома сделать электронное правительство, — отмечает Наталья Рябова.

Без изменений в самой системе и в ее походах нет большого смысла браться за развитие в ней электронных услуг.

«В нынешней форме онлайн-голосование ничего не изменит»

— Пытанне ў тым, ці мы сёння гатовыя да такой дэмакратыі. Мы маглі б накіроўвацца да варункаў плебесцыту, калі людзі праз электроннае галасаванне маглі б выказваць сваё меркаванне рэгулярна адносна тых ці іншых пытанняў. А магла б застацца прадстаўнічая мадэль, калі галасаваць можна час ад часу, вызначаючы сваіх прадстаўнікоў на тых ці іншых выбарах, — предполагает политолог Алесь Логвинец.

Первая модель требует коренных изменений в модели госуправления.

— Магчыма, такая мадэль прамой дэмакратыі можа быць жыццяздольнай у невялікіх супольнасцях, але ў вялікіх суполльнасцях людзей пакуль яшчэ няма досведу і прыкладаў, каб яна працавала, — считает Алесь Логвинец.

В условиях демократии второго варианта техническое введение онлайн-голосования практически ничего не изменит. Разве только немного повысит процент тех, кто решится голосовать, отмечает политолог.