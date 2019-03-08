В Санкт-Петербурге белоруса сбросили с 10-го этажа 8.03.2019, 19:48

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ЧП произошло вечером 6 марта.

Происшествие произошло в Московском районе на проспекте Космонавтов, сообщает сайт «Оперативное прикрытие».

Тело 37-летнего белоруса, что проживал в одном из домов, нашли на улице. Стало известно, что он упал с переходного балкона на 10-м этаже.

7 марта в своей квартире на улице Маршала Захарова был задержан 40-летний петербуржец, неработающий и ранее не судимый. Мужчину обвинили в том, что он в течение ссоры, возникшей во время совместного потребления алкоголя, и выбросил белоруса с балкона.