Польские пилоты 18 раз перехватили самолеты РФ 2 10.04.2019, 10:40

Фото: Filip Modrzejewski

ВВС Польши защищают небо над Балтией.

Польские летчики, охраняющие воздушное пространство над странами Балтии в рамках миссии Baltic Air Policing, совершили 18 боевых вылетов с начала января в связи с нарушением территории российскими самолетами, сообщает «Радио Польша».

Только на прошлой неделе в рамках миссии Baltic Air Policing истребители НАТО дважды вылетали для распознавания российских военных самолетов над Балтийским морем.

Как сообщило Министерство обороны Литвы, 1 апреля истребители НАТО идентифицировали российский транспортный самолет Ан-26. Согласно с планом полета, военно-транспортный самолет летел из Калиниградской области, но транспо́ндер был выключен. Приемопередающее устройство было также отключено у российского разведывательного самолета Ил-20, который летел 4 апреля в сторону Калиниградской области.

До конца месяца миссию Baltic Air Policing выполняют солдаты Польского контингента «Орлик-8», которые дислоцируются на военной базе в литовском городе Шяуляй.

Как сказал пресс-секретарь контингента Адам Мазур, польские истребители F-16 поднимаются в небо по сигналу высших органов командования. «Пилоты чрезвычайно быстро садятся в самолеты, запускают двигатели, а навигатор направляет их в необходимый район, где возникла угроза», - сказал Адам Мазур.

Впервые Польша приняла участие в миссии Baltic Air Policing в 2005 году. Польша стала одной из самых активных ее участников. Нынешний контингент дислоцируется в Литве в восьмой раз. В очередной раз польские пилоты будут охранять воздушное пространство стран Балтии в следующем году.