Мировой рынок нефти вернулся в девяностые 10.04.2019, 14:09

Что это значит для барреля?

Котировки нефти обновили максимум за пять месяцев. В первом полугодии цены продолжат подъем, но Brent уже не вернется к максимуму прошлого года в $86 за баррель, считают в Goldman Sachs. К 2020 году нефть подешевеет, сообщает РБК.

Рынок нефти повторил ситуацию девяностых годов прошлого века, обнаружили аналитики американского банка Goldman Sachs. Именно тогда ближайшие контракты на нефть — то есть срочные поставки сырья — стоили дороже, чем более поздние контракты. Сейчас сложилась аналогичная ситуация. Она отражает ограниченные запасы нефти в настоящем и вполне достаточные объемы предложения в будущем, сообщил Bloomberg со ссылкой на отчет банка.

Это явление может сохраняться даже после того, как ОПЕК выйдет из соглашения о сокращении текущего производства сырья. Оно было заключено между 24 участниками в конце декабря прошлого года для предотвращения избытка нефти на рынке. Соглашение действует до конца июня 2019 года.

После завершения договоренности предложение нефти на рынке снова увеличится, что неблагоприятно отразится на ценах более поздних контрактов на нефть, считают в Goldman Sachs. По словам экспертов банка, это уведет нефтяные цены вниз и спровоцирует снижение добычи на сланцевых месторождениях США.

Баррель: сначала вверх, потом вниз

С января стоимость нефти увеличилась на 32%. Во вторник, 9 апреля, Brent достигла максимума за пять месяцев — $71,34 за баррель. Рост котировок выше $70 отражает более серьезный дефицит сырья, чем ожидали в Goldman Sachs.

Из-за более существенного сокращения добычи участниками ОПЕК+ и санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы аналитики Goldman Sachs пересмотрели прогнозы на стоимость нефти Brent и WTI. По мнению экспертов, перечисленные факторы будут способствовать снижению предложения в 2019 году. Средняя цена Brent в этом году составит $66 за баррель вместо прогнозировавшихся прежде $62,5.

Во втором квартале 2019 года Brent будет стоить $72,5 за баррель. Ранее аналитики ожидали цену в апреле-июне на уровне $65. В этот период эксперты прогнозируют дефицит на рынке энергоносителей — спрос будет превышать предложение на 0,5 млн баррелей в сутки.

Goldman Sachs также повысил прогноз по Brent на третий и четвертый квартал 2019 года до $65,5 и $62 за баррель соответственно. По расчетам специалистов, летом стоимость нефти уменьшится по сравнению со вторым кварталом из-за наращивания добычи странами ОПЕК и США.

А вот к 2020 году нефтяные котировки опустятся до $60 за баррель. Эксперты Goldman Sachs ждут снижения цен из-за вероятного завершения сделки по ограничению добычи нефти ОПЕК+, увеличения поставок сырья странами, не входящими в ОПЕК, и расширения трубопроводов в Пермском бассейне.