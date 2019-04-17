СБУ прекратила деятельность российской ДРГ, занимавшейся покушениями на украинских разведчиков 3 17.04.2019, 13:56

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Названы имена организаторов покушений.

Служба безопасности Украины прекратила деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) из Российской Федерации и задержала семерых участников. Как сообщил на брифинге в Киеве глава СБУ Василий Грицак, ДРГ причастна к организации убийства представителя ГУР Минобороны Украины Максима Шаповала, сообщает zn.ua.

"СБУ прекращена деятельность на территории нашего государства диверсионно-разведывательной террористической группы спецслужб РФ в составе семи человек. Все они задержаны и арестованы. Сегодня утром мы заканчивали очередной этап этой операции, и была задержана еще одна личность, которая способствовала деятельности этой террористической группы на территории нашего государства", - цитирует Грицака "112 Украина".

Глава СБУ рассказал, что с начала 2017 года в Украину из РФ и оккупированной части Донецкой области направили несколько диверсионно-террористических групп, которые действовали автономно. По его словам, группы направлялись военной разведкой РФ для убийств политиков и офицеров спецслужб Украины.

Одна из таких групп совершила теракт, в результате которого погиб Максим Шаповал. По аналогичному сценарию 4 апреля при попытке закладки взрывчатки под автомобиль украинского разведчика произошел самоподрыв. Исполнитель-руководитель диверсионно-террористической группы получил тяжелые повреждения, добавил Грицак.

Служба безопасности Украины считает организатором операций по убийству украинских офицеров разведки начальника департамента ФСБ России генерала Дмитрия Минаева.

Об этом на брифинге сказал глава СБУ Василий Грицак.

По его словам, командовал российскими диверсионным группами в Украине гражданин РФ Башир Куштов, а координировал их помощник начальника Главного (разведывательного) управления Генштаба по имени "Рустем".

"Но настоящим организатором этих убийств (контрразведчика СБУ Александра Хараберюша, офицера ГУР Минобороны Максима Шаповала и покушения на убийство офицера ГУР Кирилла Буданова) является генерал-лейтенант ФСБ РФ, начальник депаратмента контрразведывательной деятельности Дмитрий Минаев", - цитируют Грицака Українськi Новини.

При этом Минаев непосредственно прибывал на Донбасс и командовал диверсантами из "министерства госбезопасности" ДНР.

31 марта 2017 года в Мариуполе был подорван автомобиль полковника спецслужбы Александра Хараберюша, который погиб на месте.

27 июня 2017 года начальник спецназа ГУР Минобороны, генерал Максим Шаповал погиб в результате взрыва его автомобиля в Соломенском районе Киева.

4 апреля 2018 года на парковке гипермаркета Ашан в Киеве взорвался автомобиль сотрудника ГУР Кирилла Буданова.

Инцидент произошел во время неудачной попытки диверсанта установить бомбу.

В результате взрыва злоумышленник был госпитализирован, однако в итоге скончался от полученных ранений.