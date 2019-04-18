Состояние 200 россиян превысило золотовалютные резервы РФ 6 18.04.2019, 15:19

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Российские олигархи продолжают богатеть, несмотря на падение доходов населения.

По данным Forbes, на конец 2018 года совокупное состояние 200 богатейших россиян достигло 496 млрд долларов. За год владельцы ключевых активов российской экономики стали богаче на 11 млрд долларов, или 704 млрд рубле по текущему курсу, пишет finanz.ru.

Их суммарный капитал - 31,7 триллиона рублей - превысил золотовалютные резервы центробанка (489,1 млрд долларов) и оказался больше, чем денежные накопления всего российского населения в банках (28,186 трлн рублей, по данным ЦБ на 1 марта).

Количество долларовых миллиардеров, по данным Forbes, за год сократилось на 6: в рейтинге-2019 таких 100 человек. Цена входного «билета» в первую десятку снизилась с 12,5 до 12,4 млрд долларов.

Лидером списка на этот раз стал председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон (24 млрд долларов).

За год Михельсон, обязанный своим состоянием вице-губернатору Ямало-ненецкого автономного округа Иосифу Левинзону, благодаря связям которого в 1996 году получил первые лицензии на добычу газа, разбогател на 6 млрд долларов.

Прошлогодний лидер - владелец НЛМК Владимир Лисин - откатился на вторую строчку с состоянием в 21,3 млрд долларов.

По итогам года Лисин, прошедший при СССР путь от электрослесаря до заместителя генерального директора Карагандинского металлургического комбината, а в 1996 году отвоевавший НЛМК у братьев Черных и Владимира Потанина, Лисин увеличил состояние втрое медленнее, чем Михельсон - на 2,1 млрд долларов.

На третьем месте второй год подряд оказался глава «Лукойла» Вагит Алекперов (+4,3 млрд долларов, 20,7 млрд долларов), а на четвертом - председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов (20,5 млрд долларов), оба получившие контроль над своими активами в ходе кровавого хаоса приватизации 1990х.

На пятом месте с 20,1 млрд долларов (+4,1 млрд долларов за год) - Геннадий Тимченко, близкий друг президента Владимира Путина, разбогатевший на торговле российской нефтью через трейдера Gunvor в тучных нулевых и удачно продавший долю в компании за день до попадания в «черный список» Минфина США (март 2014).

В топ-10 вошли также президент «Норильского никеля» Владимир Потанин (18,1 млрд долларов), крупнейший акционер Альфа-банка Михаил Фридман (15 млрд), совладелец «Еврохима» Андрей Мельниченко (13,8 млрд), основатель USM Holdings Алишер Усманов (12,6 млрд), основной владелец Millhouse Роман Абрамович (12,4 млрд).