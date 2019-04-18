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В Белостоке задержали семейную пару из Беларуси

  • 18.04.2019, 18:13
ФОто: JastrzebieOnline.pl

Три месяца они воровали вещи из магазинов.

В апреле польская милиция задержала пару белорусов, которые во время очередного шоп-тура в торговом центре не расплатились за купленные вещи.

Оказалось, что это была не первая попытка уйти из магазина не расплатившись. Воровали одежду в польских магазинах 28-летние мужчина и женщина с января этого года.

Об этом сообщает полиция Белостока.

Стоимость украденных вещей - около 3000 злотых, или 800 долларов. Сейчас молодых людей будут судить.


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