В Белостоке задержали семейную пару из Беларуси 18.04.2019, 18:13

ФОто: JastrzebieOnline.pl

Три месяца они воровали вещи из магазинов.

В апреле польская милиция задержала пару белорусов, которые во время очередного шоп-тура в торговом центре не расплатились за купленные вещи.

Оказалось, что это была не первая попытка уйти из магазина не расплатившись. Воровали одежду в польских магазинах 28-летние мужчина и женщина с января этого года.

Об этом сообщает полиция Белостока.

Стоимость украденных вещей - около 3000 злотых, или 800 долларов. Сейчас молодых людей будут судить.