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Сторонники Петра Порошенко вышли на митинг в Киеве

  • 19.04.2019, 15:53
  • 1,533

Люди собрались в центре столицы, чтобы поддержать действующего президента Украины.

В центре Киева проходит акция сторонников одного из кандидатов в президенты, действующего главы украинского государства Петра Порошенко.

На акции выступает и сам действующий президент Украины, сообщает сайт Крым.Реалии.

Параллельно на Михайловской площади собрались несколько сотен сторонников проевропейского курса Украины, сообщает корреспондент liga.net.

"Речь не о Порошенко. Мы должны мобилизоваться и остановить реванш”, - заявил, выступая на Михайловской один из организаторов акции "Защитим Украину" Андрей Левус.

Колонна с Михайловской выдвинулась на Майдан, где уже установлена сцена.


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