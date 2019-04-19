Сторонники Петра Порошенко вышли на митинг в Киеве
- 19.04.2019, 15:53
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Люди собрались в центре столицы, чтобы поддержать действующего президента Украины.
В центре Киева проходит акция сторонников одного из кандидатов в президенты, действующего главы украинского государства Петра Порошенко.
На акции выступает и сам действующий президент Украины, сообщает сайт Крым.Реалии.
Параллельно на Михайловской площади собрались несколько сотен сторонников проевропейского курса Украины, сообщает корреспондент liga.net.
"Речь не о Порошенко. Мы должны мобилизоваться и остановить реванш”, - заявил, выступая на Михайловской один из организаторов акции "Защитим Украину" Андрей Левус.
Колонна с Михайловской выдвинулась на Майдан, где уже установлена сцена.