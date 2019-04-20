Как подготовиться к полету, чтобы не платить за каждый сантиметр и килограмм багажа 1 20.04.2019, 11:11

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Иллюстрационное ФОто

Белорусским туристам на заметку.

К сезону отпусков Национальный аэропорт «Минск» вводит ограничение по размерам ручной клади. С 1 мая багаж, который пассажир берет с собой в салон самолета, не пропустят, если он превышает размер 56х45х25 сантиметров, как установлено стандартами Международной ассоциации воздушного транспорта.

Ограничения в размерах ручной клади были всегда, подчеркивает медиа-эксперт и активист Алексей Лявончик, который часто путешествует. Пассажирам не стоит переживать, что правила станут строже, пишет «Завтра твоей страны».

— В принципе ручная кладь не должна превышать этот размер, — говорит он.

Но стоит помнить, что ограничения у разных авиакомпаний могут отличаться. Если ручная кладь больше установленных норм, то авиакомпании могут потребовать сдать ее в багаж или доплатить за то, чтобы взять в салон. Впрочем, у белорусского авиаперевозчика нет доплаты за багаж, поэтому пассажирам не имеет смысла брать в салон большую сумку.

Строгие нормы размеров ручной клади авиакомпании вводят для того, чтобы максимально эффективно использовать места для багажа в салонах самолетов.

— Помню, когда летал на полностью забитом самолете лоукоста, примерно четверть пассажиров держали сумки под ногами, потому что наверху все было занято, — говорит Алексей Лявончик.

Как летать «налегке»

Иметь качественный компактный чемодан или рюкзак. Не стоит покупать сумку, имеющую много внешних карманов — при заполнении они оттопыриваются, увеличивая общий размер багажа, а заодно и риск, что ручная кладь превысит установленные авиакомпанией допустимые размеры. Пассажирам лоукостов за больший, чем позволено, ручной багаж приходится доплачивать до 50 евро.

— Рюкзак, с которым езжу я, выглядит компактно, даже когда он полон, потому что в нем нет лишних выступов, которые добавляют размер, — комментирует Алексей Лявончик.

Чаще всего во время посадки в самолет работники авиакомпании обращают внимание на сумки на колесах и именно их размер просят проверить в специальной рамке.

Изучить требования аэропорта и авиакомпании. Есть аэропорты, которые достаточно снисходительно относятся к лимитам по весу или размеру багажа и ручной клади. Но есть и такие, где работники действуют строго по инструкции.

Перед поездкой можно поинтересоваться на форумах и официальных сайтах, как работает конкретный аэропорт и выбранный авиаперевозчик.

— В Литве, например, если в ручном багаже что-то сильно выступает, скорее всего, вас попросят проверить его размер. Там умудряются даже взвесить ручную кладь, — говорит Алексей Лявончик.

Иметь дорожный набор. Совет для тех, кто часто ездит по работе или на отдых, − то, что обычно используется в поездках, должно всегда лежать упакованным, чтобы ничего не забыть и сэкономить время на сборы.

— Я езжу только с ручной кладью. У меня лежит готовый для поездок рюкзак, в котором всегда имеется комплект вещей, которые могут понадобиться. Это необходимая электрика, переходники – они сложены в компактные сумочки. И перед поездкой мне остается положить в рюкзак несколько вещей, которые требуются конкретно для этой поездки, — делится бывалый путешественник.