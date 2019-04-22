Без работы могут остаться 10 тысяч рабочих БМЗ 7 22.04.2019, 8:24

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Вся чистая прибыль жлобинского БМЗ – мизерные 300 тысяч рублей.

Сайт banki24.by продолжает анализировать годовые отчеты знаковых предприятий Беларуси. На очереди — металлургический гигант в Жлобине.

Выручка Белорусского металлургического завода в Жлобине за 2018 год составила 3 млрд BYN. При этом от реализации продукции БМЗ получил 247,3 млн BYN прибыли. Однако в прошлом году практически всю прибыль предприятия с продаж съели убытки от инвестиционной и финансовой деятельности — 225,2 млн BYN.

После уплаты налога на прибыль у БМЗ осталось лишь 300 тыс. BYN чистой прибыли. К началу 2019 год не смог компенсировать убытки прошлых лет. В результате на 1 января непокрытый убыток предприятия составил 345,6 млн BYN.

После модернизации жлобинские металлурги имеют высокую долговую нагрузку. К началу 2019-го обязательства БМЗ по долгосрочным кредитам и займам были равны 986 млн BYN, по краткосрочным — 1 172 млн BYN, по краткосрочной части долгосрочных обязательств — 391,5 млн BYN.

Это значит, что за 2019 год предприятие должно выплатить по кредитам и займам более 1,5 млрд BYN!

Краткосрочная кредиторка БМЗ в разы превышает дебиторку — 1 103 млн BYN против 269,8 млн BYN. Одновременно краткосрочные активы кратно меньше краткосрочных обязательств — 728,1 млн BYN против 2 668 млн BYN.

Для продолжения деятельности предприятию необходимо привлекать внешнее финансирование. Металлурги имеют гигантский дефицит собственной оборотки. В случае серьезных проблем на предприятии (потеря господдержки и кредитования) потенциально могут лишиться работы до 10,9 тыс. человек. Такова среднесписочная численность персонала БМЗ в 2018 году.