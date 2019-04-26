Сергей Чалый: Выйти на «Чернобыльский шлях» - это обязательный долг белоруса 3 26.04.2019, 19:41

Cергей Чалый

Архивное фото «Радыё Свабода»

Известный экономист Сергей Чалый рассказал, почему вышел на акцию.

- Есть ли актуальные последствия Чернобыля? Некоторые говорят, что проблемы с Чернобылем уже нет.

- Смешно об этом говорить в год запуска БелАЭС. И, во-вторых, это же вопрос памяти. Как память может быть неактуальной? Это память о погибших, о ликвидаторах. Это величайшая техногенная катастрофа 20 века. И так получилось, что именно наша страна понесла основной урон от этой катастрофы. Как можно говорить, что мероприятие в память об этом может быть неактуальной?!

Вы наверняка знаете, что я сторонник атомной энергетики, и, тем не менее, это чрезвычайно важное мероприятие, вне зависимости от того, кто его организовывает или не организовывает вообще. Я вообще рассчитывал, что нас здесь будет только двое. Это обязательный долг выйти.

- Вы сказали, что могло и два человека прийти, но пришли, условно, 22. Но это не 222 или не 2 тысячи. Почему столько пришло?

- Число здесь ничего не определяет. Если вы помните притчу о десяти праведниках - сколько нужно их, чтобы не разрушать город? Их много не надо на самом деле. Этого вполне достаточно, чтобы сказать, что мероприятие состоялось, - сказал Сергей Чалый.