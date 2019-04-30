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Цукерберг показал новый дизайн Facebook

  • 30.04.2019, 22:42

Перемены не ограничатся одним дизайном и затронут функционал соцсети.

Администрация социальной сети Facebook обновляет дизайн сервиса, заявил глава компании Марк Цукерберг на конференции F8 в Калифорнии. Тезисы его выступления соцсеть опубликовала на своем сайте, передает РБК.

Новый дизайн «проще, быстрее», в центре концепции — сообщества, сказал Цукерберг. «В целом, мы сделали так, что вам проще искать то, что вам надо, и добраться до тех функций, которые вы больше всего используете», — сказал он.

Пользователи увидят «часть обновлений» «сразу же», дизайн сайта для десктопных устройств будет обновлен «в течение следующих месяцев».

В частности, редизайну подвергся раздел групп, сказал Цукерберг. В этом разделе пользователю покажут персонализированную подборку обновлений из всех групп, в которых он состоит. Кроме того, улучшена работа механизмов, отвечающих за рекомендации групп.

Изменится функционал сообществ. Так, в группах о поисках работы появятся макеты, воспользовавшись которыми, работодатели смогут разместить вакансию, рассказал Цукерберг.

Летом соцсеть также покажет новый раздел с мероприятиями, сказал он.

Различные изменения затронут все продукты компании, включая Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp. Компаниям позволят заводить каталоги своей продукции в WhatsApp. В Instagram изменился дизайн и функциональность раздела съемки видео и изображений. Также в приложении разрешат собирать деньги на благотворительность.

Приложение Messenger в компании решили переделать «с нуля», теперь оно будет работать быстрее, пообещал Цукерберг. Через него также можно будет совместно просматривать видео с собеседниками. Кроме того, компания разработала отдельное приложение Messenger для компьютеров (для ОС Windows и MacOS), но его пока еще тестируют, выпущено оно будет позднее в этом году, рассказал глава компании.


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