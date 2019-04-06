Юлия Асаенок завоевала бронзу на чемпионате Европы по тяжелой атлетике 1 6.04.2019, 19:53

Юлия Асаенок

Фото: vk.com

В сумме двоеборья белоруска показала результат 150 килограммов.

Белоруска Юлия Асаенок завоевала бронзу на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в грузинском Батуми.

В категории до 45 кг Юлия Асаенок в сумме двоеборья показала результат 150 кг (69 в рывке + 81 в толчке), cообщает tut.by.

По ходу упражнения в толчке белоруска поначалу лидировала, подняв 81 кг в первой попытке, однако затем не справилась с весом 83 кг во второй и третьей попытках из-за проблем с коленом.

Юлия Асаенок также завоевала малую серебряную медаль за упражнение в рывке (69 кг).

Чемпионкой Европы в категории до 45 кг в сумме двоеборья стала Шази Эрдган из Турции — 163 кг (75+88), серебро у Иваны Петровой из Болгарии — 158 кг (69+89).

Чемпионат Европы в Батуми пройдет 6−13 апреля, в турнире примут участие более 400 атлетов из 43 стран. Медали будут разыграны в 20 весовых категориях (по 10 у мужчин и женщин).

7 апреля на чемпионате Европы в Грузии выступят два представителя Беларуси. В 17.00 на помост выйдет Людмила Псыщаница (до 55 кг), в 19.30 — Геннадий Лаптев (до 61 кг).