Белый дом опубликовал полный список делегации на инаугурацию Зеленского 2 19.05.2019, 9:32

Делегацию возглавит министр энергетики США Рик Перри.

Администрация президента США опубликовал состав официальный делегации, которая 20 мая посетит инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщает nv.ua.

Делегацию возглавит министр энергетики США Рик Перри. Также в состав делегации войдут спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, посол США в Е С Гордон Сондланд, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте Александр Видман, а также и.о. председателя дипломатической миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон.

US delegation to Zelensky inauguration will be headed by @SecretaryPerry. #Ukraine pic.twitter.com/K5FO4gRlLJ — Steve Herman (@W7VOA) May 18, 2019

«С нетерпением жду возможности поблагодарить Порошенко за тесное сотрудничество между США и Украиной, а также возможности работать над углублением этого сотрудничества с президентом Зеленским», — заявил Курт Волкер.

Returning to Kyiv tomorrow as part of delegation headed by @SecretaryPerry to represent the U.S. at the 🇺🇦 inauguration. I look forward to thanking @poroshenko for close cooperation between the 🇺🇸 & 🇺🇦 and to working w/President @ZelenskyyUa to further that cooperation. pic.twitter.com/Rv2sdQJ80n — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) May 18, 2019

Напомним, что инаугурация Зеленского состоится в понедельник, 20 мая.

На церемонии инаугурации НАТО будет представлять помощник генерального секретаря альянса, посол Алехандро Алваргонзалес.

Евросоюз будет представлен вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шевчовичем.

Церемонию посетят премьер-министр Молдовы Павел Филип, госсекретарь МИД Хорватии Здравка Бушич, вице-премьер-министр Румынии Анна Бирчал.

Также посетят церемонию президенты Венгрии, Эстонии, Литвы, Латвии и Грузии.