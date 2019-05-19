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Белый дом опубликовал полный список делегации на инаугурацию Зеленского

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  • 19.05.2019, 9:32

Делегацию возглавит министр энергетики США Рик Перри.

Администрация президента США опубликовал состав официальный делегации, которая 20 мая посетит инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщает nv.ua.

Делегацию возглавит министр энергетики США Рик Перри. Также в состав делегации войдут спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, посол США в Е С Гордон Сондланд, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте Александр Видман, а также и.о. председателя дипломатической миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон.

«С нетерпением жду возможности поблагодарить Порошенко за тесное сотрудничество между США и Украиной, а также возможности работать над углублением этого сотрудничества с президентом Зеленским», — заявил Курт Волкер.

Напомним, что инаугурация Зеленского состоится в понедельник, 20 мая.

На церемонии инаугурации НАТО будет представлять помощник генерального секретаря альянса, посол Алехандро Алваргонзалес.

Евросоюз будет представлен вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шевчовичем.

Церемонию посетят премьер-министр Молдовы Павел Филип, госсекретарь МИД Хорватии Здравка Бушич, вице-премьер-министр Румынии Анна Бирчал.

Также посетят церемонию президенты Венгрии, Эстонии, Литвы, Латвии и Грузии.


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