Пломбир с надписью «Жыве Беларусь!»: за неделю продано почти 100 тысяч порций 9 19.05.2019, 17:17

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Белорусское мороженое вызвало ажиотаж в магазинах, социальных сетях и даже в зарубежных СМИ.

В понедельник 13 мая «Белы полюс» презентовал мороженое из васильков, которое вызвало ажиотаж в магазинах, социальных сетях и даже в зарубежных СМИ. Дневные запасы цветочного пломбира за несколько часов исчезали из точек продаж, передает belmir.by.

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«Когда мороженое снова появится?», «Можно ли взять 40 пачек, меня коллеги отправили?» – каждый день бренд и его партнеры получали десятки подобных сообщений в соцсетях и торговых точках.

В четверг 16 мая торговые представители «Белага полюса» сообщили, что «Валошка» на складах заканчивается, в ближайшие дни мороженое будет поставляться не во все магазины, но фабрика вовсю работает над производством.

Учитывая опыт, компания планирует выпустить уже не 100 тысяч пачек, а минимум в три раза больше. По этой причине появится небольшая пауза в повсеместных поставках – ориентировочно, чуть больше недели.

– Запуская васильковое мороженое, мы ожидали высокий спрос на него, но если честно, не готовились к такой сильной вспышке интереса среди покупателей, – рассказал замдиректора по маркетингу «Белага полюса» Максим Журович.

По его словам, аналитики компании планировали объемы, исходя из типовой ситуации невысокого сезона мороженого. Но продажи оказались такие, словно на улице не дожди, а уже идет высокий сезон.

– Мы изготовили 8 тонн пломбира, в расчете, что этого хватит до конца месяца. Но реальность превзошла наши ожидания, и это отлично, – сообщил замдиректора.

Представители компании обещают изготовить новый продукт как можно быстрее. Появление василькового мороженого на складах планируется в течение десяти дней.

Паузу в поставках приходится делать из-за того, что васильковый джем для мороженого производится индивидуально под заказ бренда – сырье нельзя закупить мгновенно.

– Следующая партия мороженого выйдет уже в обновленной упаковке и продолжит стратегию, которую мы выбрали, запуская продукт, – сказал Максим Журович.

По его словам, на обертке будет размещен разговорник, фразы которого будут обновляться в течение всего лета. Пока в планах тридцать фраз: по одной на каждый день «безвиза».

Кроме того, компания запустила онлайн-разговорник на инстаграм-странице @belypolus. Аккаунт ведется на двух языках: английском и белорусском, – чтобы контент был доступен каждому человеку в любой точке мира.

– На странице каждый день публикуем новое слово, пока научили подписчиков говорить «дзякуй» і «прывітанне», а в планах – еще 28 известных и менее известных фраз, – пояснил замдиректора.