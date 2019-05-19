В Беларуси сокращается число банкоматов и инфокиосков 1 19.05.2019, 20:37

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С чем это связано?

Национальный банк ожидает, что развитие систем дистанционного банковского обслуживания (СДБО) будет приводить к сокращению количества банкоматов и инфокиосков. Такой прогноз содержится в статье начальника управления электронных платежных инструментов главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Ольги Антонович, опубликованной в последнем номере «Банкаўскага весніка», пишет tut.by.

«С развитием рынка карточек и информационных технологий существенно меняются каналы взаимодействия банков и клиентов. Активно развиваются системы дистанционного банковского обслуживания, посредством которых клиенты, не выходя из дома или офиса, могут осуществлять безналичные платежи», — констатирует Антонович.

По ее мнению, оценив преимущества наиболее удобных дистанционных каналов обслуживания, держатели карточек предпочитают оплачивать услуги в них, в связи с чем часть инфокиосков и банкоматов становятся нерентабельными и выводятся из эксплуатации.

По данным Нацбанка, за 2018 год количество платежных терминалов в организациях торговли и сервиса увеличилось на 6,5% до 160,7 тыс. единиц, банкоматов — сократилось на 3,5%, до 4,249, инфокиосков — уменьшилось на 5,8% до 3,103.

«Полагаем, что с дальнейшим развитием систем дистанционного банковского обслуживания тенденция снижения количества инфокиосков и банкоматов, особенно в крупных населенных пунктах, сохранится», — считает Антонович.

Она отметила, что наиболее популярной услугой СДБО является интернет-банкинг. На начало 2019 года доля держателей карточек, подключенных к нему, составила 53,6% (против 49,3% на начало 2018 года).

Стратегия развития цифрового банкинга в 2016—2020 годах предусматривает, что к 1 января 2021 года каждому из банков на территории страны необходимо подключить к СДБО не менее 60% клиентов (физических лиц).

«Средняя сумма одной операции, осуществленной через интернет-банкинг в 2018 году, составила 46,1 рубля (за 2017 год — 33,8 рубля). Наблюдается устойчивая положительная динамика показателей развития СДБО», — подчеркнула Антонович.