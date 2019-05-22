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Минская учительница придумала тренажер для чтения и выиграла престижный конкурс

  • 22.05.2019, 19:10
Любовь Сардалишвили / embassybel.ru

Белоруска стала лучшей среди 20 участников из 9 стран мира.

Учительница начальных классов столичной средней школы № 94 Любовь Сардалишвили выиграла гран-при педагогического конкурса "Янтарная сова-2019", который проходил в Калининграде. Среди участников были представители России, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Германии и даже США, передает Еврорадио.

На первом этапе Любовь Сардалишвили показала собственную наработку, посвященную "использованию информационно-коммуникационных технологий для совершенствования навыков чтения младших школьников". Фишкой этой работы было использование собственно разработанных тренажёров, которые могут научить детей читать лучше, чем печатные учебники.

Любовь Сардалишвили вместе с учениками / архивное фото, vk.com

Первый этап был успешно пройден, а в Калининграде надо было провести мастер-класс перед членами жюри.

"Я показывала мастер-класс по тренажёрам, но украсила их нашими белорусскими васильками. Для проведения мастер-класса я специально взяла такой небольшой белорусский сундук, из которого доставала различные символы. Например, небольшое яблоко с белорусской лентой, которое символизировало знания. Свеча, которая проливала свет на новые знания, также была с лентой. Были и небольшие подарки, также с национальными лентами.

Конкуренция была серьёзная, можете представить сами — в финале было 20 участников из 9 стран мира, даже из Чикаго приехали. Люди все, безусловно, опытные, со своим видением и идеями. Поэтому было очень приятно победить в таком соревновании".

Учительница продолжит участвовать в профессиональных конкурсах. Тем более что у неё есть целый ряд интересных идей. А дети обязательно будут поддерживать Любовь Сардалишвили — увидев ту самую статуэтку "Янтарный совы", они сразу же захотели приобрести такие же.

Это уже не первый раз, когда "Янтарную сову" получает белорусская учительница. В 2017 году награду завоевала учительница столичной гимназии № 1 Наталья Трухан, а в 2018 году представительница той же гимназии Ирина Туровец заняла третье место.


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