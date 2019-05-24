Судьи ФИБА обратились за помощью в профсоюз РЭП 1 24.05.2019, 12:55

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За девять месяцев рефери не получили ни одного назначения на матчи.

Пятеро из девяти рефери ФИБА через суд пытаются добиться права на обслуживание международных матчей. После нескольких попыток получить ответ от представителей Белорусской федерации баскетбола почему их не допускают на матчи Александр Сырица, Дмитрий Юганюк, Юрий Игнатьев, Ксения Романюк и Евгений Марукович обратились за помощью в РЭП, сообщает praca-by.info.

22 мая в суде Центрального района Минска состоялось предварительное заседание по иску пяти судей ФИБА о защите чести, достоинства и деловой репутации к Анастасии Марининой, которая является исполнительным директором и генеральным секретарем Белорусской федерации баскетбола.

Международные арбитры фактически отстранены от обслуживания матчей под эгидой ФИБА с октября 2018 года. Адвокат на заседании заявила, что "все рефери отстранены от судейства". Однако никаких документов на этот счет судьи не видели.

На запрос Юрия Игнатьева, одного из судей, сама Маринина 9 января 2019 года ответила: "У Федерации баскетбола на сегодняшний день нет решения об исключении Вас из активных судей РКС или каком-либо отстранении от судейства чемпионата Республики Беларусь по баскетболу. Исполкомом ОО "БФБ" подобных решений не принималось". Так кому верить - Анастасии Марининой или ее адвокату?

— На первом судебном заседании я не получил ответа ни на один из поставленных вопросов, как и все предыдущие девять месяцев: ответчик уходит от ответов. На наши запросы БФБ отвечает, что мы не отстранены, не дисквалифицированы. Но с октября по нынешний день лично я не получил ни одного назначения ни от ФИБА, ни от Белорусской федерации баскетбола, - рассказал Юрий Игнатьев.

Истцы полагают, что Маринина отправила в адрес Единой лиги ВТБ и ФИБА-Европа письма-уведомления об отстранении арбитров от судейства. Попытки рефери получить информацию непосредственно в международных структурах не увенчались успехом: по сложившейся практике, ФИБА сотрудничает только с Белорусской федерацией баскетбола, но не напрямую с арбитрами.

— Надеюсь, судья все-таки решит доставить в суд Анастасию Маринину, а не общаться с ней через адвоката, - отметил арбитр.

Интересы арбитров в суде помогает отстаивать активист профсоюза РЭП, юрист Александр Войтешик:

— Судьи ФИБА считают, что Маринина распространила не соответствующие действительности информацию, которая порочит их честь, достоинство и деловую репутацию. Маринина объявила, что судьи отстранены от обслуживания матчей за нарушение "морально-этических норм". На судебное заседание Маринина не явилась, но зато пришла ее адвокат. Пояснить, какие конкретно нормы нарушили истцы, она не смогла. Вместе с тем, мы хотели опросить саму Маринину, потому что совершенно непонятно: она действует как физическое лицо либо как официальный представитель Белорусской федерации баскетбола. Суд не удовлетворил наше ходатайство - обеспечить явку Анастасии Марининой. Следующее заседание назначено на 18 июня. Хочется верить, что представитель федерации баскетбола всё-таки придет на слушание и пояснит рефери на каком основании они не могут участвовать в судействе матчей.