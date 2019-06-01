Взрывы на заводе в российском Дзержинске: новые подробности
- 1.06.2019, 21:43
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За помощью обратились почти 80 человек.
Несколько взрывов серьезно повредили цех по производству тротила оборонного завода ГосНИИ "Кристалл" в западной части города Дзержинск в Нижегородской области. За медицинской помощью обратились почти 80 человек, сообщает ВВС.
Как это было?
ЧП случилось около 11:45 в субботу. Источник агентства РИА Новости уточнил, что имели место три взрыва, грянувших почти одновременно.
В цеху возник пожар на площади около 1200 кв.м. В 185 домах в радиусе трех километров были выбиты стекла.
Администрация предприятия сообщила РИА, что в момент ЧП непосредственно в цехе работали пять человек, заводские службы оперативно эвакуировали персонал.
Сколько человек пострадало?
На протяжении всего дня данные о числе получивших ранения и травмы менялись в сторону увеличения. По уточненным данным Минздрава России на 17:00, всего за медицинской помощью обратились 79 человек: 38 работников завода и 41 житель города. Детей среди них нет. 15 человек госпитализированы, одна женщина в тяжелом состоянии.
Что известно о причинах?
"Предварительная причина - нарушение технологического процесса", - заявил собеседник РИА Новости.
"По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию, в результате чего начались взрывы", - сказал источник ТАСС.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил техники безопасности.
Как реагировали горожане?
В первый день лета мы в ужасе. Два взрыва на заводе Кристалл Дзержинск, весь город трясло pic.twitter.com/XntH5lNXVV— Stredda (@Stredda1) June 1, 2019
Первые сообщения в соцсетях появились около полудня.
Власти города на протяжении нескольких часов объявляли через громкоговорители, что "ситуация находится под контролем".
#Россия | В #Дзержинск'е на тротиловом заводе прогремели 2 мощных взрыва. Ударной волной в домах выбило стекла, отключено электричество. Угроза повторного взрыва сохраняется. pic.twitter.com/EOoZNT2ZUn— Sham Center (@shamcenter4) June 1, 2019
В городе #Дзержинск прогремели взрывы на оборонном предприятии, которое производит взрывчатку pic.twitter.com/jIJMtc1CR7— Лёха2 (@NemcofAleksei) June 1, 2019
Что производил завод?
Источник "Интерфакса" сообщил, что в цехе изготовлялась взрывчатка к авиационным боеприпасам. "В цеху производились фугасные авиабомбы и компоненты к ним. Боеприпасы хранились там же", - пояснил он.
Это не первое подобное ЧП на этом предприятии. 4 апреля этого года произошел пожар при выгрузке взрывчатой смеси из смесителя. Цех был разрушен, но никто не пострадал.
Что происходит сейчас?
На место ЧП прибыли около 400 пожарных и до 50 единиц техники. К 15:00 по московскому времени открытое пламя удалось потушить.
В Дзержинск срочно выехал заместитель нижегородского губернатора Дмитрий Краснов.
"На данный момент существует угроза повторных взрывов", - сообщало агентство ТАСС около полудня субботы со ссылкой на анонимного собеседника, но этого, к счастью, не случилось.
Роспотребнадзор не обнаружил превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе.