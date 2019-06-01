Взрывы на заводе в российском Дзержинске: новые подробности 1.06.2019, 21:43

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ЕЛЕНА СОРОКИНА/ТАСС

За помощью обратились почти 80 человек.

Несколько взрывов серьезно повредили цех по производству тротила оборонного завода ГосНИИ "Кристалл" в западной части города Дзержинск в Нижегородской области. За медицинской помощью обратились почти 80 человек, сообщает ВВС.

Как это было?

ЧП случилось около 11:45 в субботу. Источник агентства РИА Новости уточнил, что имели место три взрыва, грянувших почти одновременно.

В цеху возник пожар на площади около 1200 кв.м. В 185 домах в радиусе трех километров были выбиты стекла.

Администрация предприятия сообщила РИА, что в момент ЧП непосредственно в цехе работали пять человек, заводские службы оперативно эвакуировали персонал.

Сколько человек пострадало?

На протяжении всего дня данные о числе получивших ранения и травмы менялись в сторону увеличения. По уточненным данным Минздрава России на 17:00, всего за медицинской помощью обратились 79 человек: 38 работников завода и 41 житель города. Детей среди них нет. 15 человек госпитализированы, одна женщина в тяжелом состоянии.

Что известно о причинах?

"Предварительная причина - нарушение технологического процесса", - заявил собеседник РИА Новости.

"По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию, в результате чего начались взрывы", - сказал источник ТАСС.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил техники безопасности.

Как реагировали горожане?

В первый день лета мы в ужасе. Два взрыва на заводе Кристалл Дзержинск, весь город трясло pic.twitter.com/XntH5lNXVV — Stredda (@Stredda1) June 1, 2019

Первые сообщения в соцсетях появились около полудня.

Власти города на протяжении нескольких часов объявляли через громкоговорители, что "ситуация находится под контролем".

#Россия | В #Дзержинск'е на тротиловом заводе прогремели 2 мощных взрыва. Ударной волной в домах выбило стекла, отключено электричество. Угроза повторного взрыва сохраняется. pic.twitter.com/EOoZNT2ZUn — Sham Center (@shamcenter4) June 1, 2019

В городе #Дзержинск прогремели взрывы на оборонном предприятии, которое производит взрывчатку pic.twitter.com/jIJMtc1CR7 — Лёха2 (@NemcofAleksei) June 1, 2019

Что производил завод?

Источник "Интерфакса" сообщил, что в цехе изготовлялась взрывчатка к авиационным боеприпасам. "В цеху производились фугасные авиабомбы и компоненты к ним. Боеприпасы хранились там же", - пояснил он.

Это не первое подобное ЧП на этом предприятии. 4 апреля этого года произошел пожар при выгрузке взрывчатой смеси из смесителя. Цех был разрушен, но никто не пострадал.

Что происходит сейчас?

На место ЧП прибыли около 400 пожарных и до 50 единиц техники. К 15:00 по московскому времени открытое пламя удалось потушить.

В Дзержинск срочно выехал заместитель нижегородского губернатора Дмитрий Краснов.

"На данный момент существует угроза повторных взрывов", - сообщало агентство ТАСС около полудня субботы со ссылкой на анонимного собеседника, но этого, к счастью, не случилось.

Роспотребнадзор не обнаружил превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе.