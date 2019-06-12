Токаев вступил в должность президента Казахстана 12.06.2019, 11:00

Касым-Жомарт Токаев

Фото: ТАСС

«Выборы» прошли на фоне массовых протестов.

«Избранный президент» Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня принес присягу и официально вступил в должность главы государства, сообщает Радио Свобода.

По официальным данным, на внеочередных президентских выборах 9 июня Токаев получил почти 71 процент голосов при явке избирателей в 77 процентов.

Накануне Токаев провел первую после голосования пресс-конференцию, в ходе которой дал понять, что считает себя «полнокровным», а не переходным президентом. Он призвал покончить с употреблением словосочетания «транзит власти» применительно к Казахстану.

Выборы были назначены после отставки первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в марте нынешнего года. При этом он сохранил в своих руках значительную власть.

Наблюдатели миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявили, что президентские выборы в Казахстане прошли с вопиющими нарушениями основных свобод и демократических стандартов, что ставит под сомнение честность подсчёта голосов. Отдельно наблюдатели отметили задержания более 500 участников акций протеста и журналистов в день выборов.

Митинги в Казахстане проходят под лозунгом «Токаев – не мой президент». Их участники считают, что выборы не являются честными и свободными. Полиция задержала около 700 участников протестов, 550 - привлечены к административной ответственности.