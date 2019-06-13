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США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников

  • 13.06.2019, 7:36

Такая договоренность достигнута в ходе визита президента Польши Анджея Дуды в Вашингтон.

Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда договорились, что Вашингтон разместит на территории Польши эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников MQ-9. Об этом говорится в совместной декларации двух лидеров по итогам встречи, опубликованной на сайте Белого дома.

«Соединенные Штаты в случае необходимости намерены делиться полученной от деятельности этой эскадрильи информацией для обеспечения наших задач в сфере безопасности», — сказано в документе.

Кроме того лидеры стран договорились, что США увеличат свой контингент в Польше на 1 тыс. человек. Сейчас в этой восточноевропейской стране находятся около 4,5 тыс. американских военнослужащих. Мера принята в целях предоставления «дополнительных возможностей для защиты и потенциала сдерживания» в Польше, объясняется в документе.

Еще одной договоренностью стало создание на территории Польши пункта высадки с воздуха для обеспечения переброски сил как во время учений, так и в случае чрезвычайных ситуаций.

«Соединенные Штаты и Польша считают, что присутствие американского военного персонала в стране укрепляет усилия НАТО по сдерживанию и защите США, Польши и Североатлантического альянса, и поэтому Соединенные Штаты планируют расширять свое военное присутствие в Польше», — говорится в декларации. «Мы рассчитываем на расширение и укрепление нашего сотрудничества в области обороны в предстоящие годы», — гласит документ.


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