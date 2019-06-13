Завтра в Беларуси будет до +34 4 13.06.2019, 18:33

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Фото: BelTA

Из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности.

Жара до 34 градусов и в основном без осадков будет в Беларуси 14 июня, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу ожидается переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, утром и днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется неустойчивый 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 16-22 градуса. Днем будет 28-33 градуса, местами по югу до 34. Из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности.