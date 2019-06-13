Венесуэла выпустила новые банкноты с пятизначными суммами 2 13.06.2019, 22:54

Фото: Central Bank of Venezuela

Из-за гиперинфляции от лишних нулей власти страны уже избавлялись в 2018 году.

Центральный банк Венесуэлы выпустил банкноты в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч суверенных боливаров. Это сделано для более эффективных платежей и международных расчётов, цитирует заявление центробанка Bloomberg.

В августе 2018 года боливар лишился сразу пяти нулей в результате деноминации. Новую валюту назвали «суверенный боливар». Самой крупной купюрой все это время оставались 500 суверенных боливаров.

Инфляция в Венесуэле в 2018 году составила 1,37 млн процента, а в 2019 году - прогнозируется на уровне 10 млн процентов, пишет Deutsche Welle со ссылкой на данные Международного валютного фонда.

Минимальный размер оплаты труда в Венесуэле составляет 40 тысяч суверенных боливаров (около 500 рублей), отмечает «Интерфакс». Некоторым гражданам назначена надбавка 25 тысяч суверенных боливаров (около 310 рублей). В течение 2018 года МРОТ в стране поднимался пять раз.