Температурные рекорды июньской жары: у кого больше 2 16.06.2019, 13:51

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Белорусы делятся в соцсетях «раскаленными» фото.

Аномальная жара в начале июня в Беларуси породила новую моду в социальных сетях – выкладывать фотографии уличных термометров с температурными рекордами, пишет vkurier.by.

Температура днем в Лепеле. Фото из группы «Беларусь сейчас»

В группе «Беларусь сейчас» социальной сети ВКонтакте 12 июня была выложена фотография термометра, показывающего температуру 44 градуса. Снимок был сделан днем в Лепеле.

Фото прислано Вадимом Лисовским из Лельчиц

Оказалось, что подобная жара стоит и в других местах нашей страны. Пользователь из Лельчиц Вадим Лисовский сфотографировал висящий на окне термометр с 41 градусом жары.

Фото прислано Ольгой Горелько (Бобруйск)

В Бобруйске в тени температура поднималась до 40 градусов. Фото термометра с такой отметкой выложила в сеть Ольга Горелько.

Фото прислал Павел Кевлич

Необычный стрелочный термометр, показывающий 43 градуса, сфотографировал Павел Кевлич в кабине МАЗа. Должно быть, водителю машины пришлось несладко!

Фото прислала Лиза Васильченко (Гродно)

Но абсолютный температурный рекорд продемонстрировал термометр, снятый в Гродно Лизой Васильченко. Он показал целых 48 градусов!

Правда, далеко не все пользователи Интернета соглашались с точностью подобных измерений. В комментариях указывалось, что термометры перед съемкой успели побывать в печи либо были неисправны.

Доля правды в этом есть: далеко не везде в Беларуси было так жарко. Например, на фотографии, присланной Лидией Степанович из Минска, температура не поднялась выше 25 градусов.

Фото прислано Лидией Степанович (Минск)

Но даже при такой температуре находиться днем на улице невероятно сложно!