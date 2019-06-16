Температурные рекорды июньской жары: у кого больше

Температурные рекорды июньской жары: у кого больше2
- 16.06.2019, 13:51
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Белорусы делятся в соцсетях «раскаленными» фото.
Аномальная жара в начале июня в Беларуси породила новую моду в социальных сетях – выкладывать фотографии уличных термометров с температурными рекордами, пишет vkurier.by.
В группе «Беларусь сейчас» социальной сети ВКонтакте 12 июня была выложена фотография термометра, показывающего температуру 44 градуса. Снимок был сделан днем в Лепеле.
Оказалось, что подобная жара стоит и в других местах нашей страны. Пользователь из Лельчиц Вадим Лисовский сфотографировал висящий на окне термометр с 41 градусом жары.
В Бобруйске в тени температура поднималась до 40 градусов. Фото термометра с такой отметкой выложила в сеть Ольга Горелько.
Необычный стрелочный термометр, показывающий 43 градуса, сфотографировал Павел Кевлич в кабине МАЗа. Должно быть, водителю машины пришлось несладко!
Но абсолютный температурный рекорд продемонстрировал термометр, снятый в Гродно Лизой Васильченко. Он показал целых 48 градусов!
Правда, далеко не все пользователи Интернета соглашались с точностью подобных измерений. В комментариях указывалось, что термометры перед съемкой успели побывать в печи либо были неисправны.
Доля правды в этом есть: далеко не везде в Беларуси было так жарко. Например, на фотографии, присланной Лидией Степанович из Минска, температура не поднялась выше 25 градусов.
Но даже при такой температуре находиться днем на улице невероятно сложно!