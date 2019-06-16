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После массовых протестов глава администрации Гонконга извинилась перед народом

  • 16.06.2019, 17:35
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Фото: Reuters

Ранее более миллиона жители Гонконга вышли на улицы с требованием отставки Керри Лам.

Глава администрации Гонконга Керри Лам извинилась перед народом «с абсолютной искренностью и смирением».

Об этом пишет Reuters (перевод - «Новое время»).

Извинения прозвучали после второй за неделю волны массовых протестов из-за возможного принятия закона об экстрадиции в материковый Китай.

Ранее в воскресенье, 16 июня, десятки тысяч жителей Гонконга, одетых в черное, вышли на улицы с требованием отставки главы администрации Керри Лам.

Напомним, в Гонконге с 9 июня проходит масштабная акция протеста из-за возможных изменений в законодательстве, которые должны разрешить экстрадицию на материковый Китай. Китайские государственные СМИ обвинили в подготовке акций «силы из-за рубежа, которые пытаются навредить Китаю».

По словам организаторов, на улицы вышли более миллиона человек.

Лидер Гонконга Керри Лам на неопределенное время отложила рассмотрение спорного законопроекта.


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