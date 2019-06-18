Зеленский рассказал, что скажет Путину при встрече 6 18.06.2019, 7:48

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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

Разговор будет малоприятным для хозяина Кремля.

Когда президент Украины Владимир Зеленский впервые встретится с российским президентом Владимиром Путиным, он скажет ему, что Донбасс и Крым — это Украина.

«Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина», — сказал Зеленский в интервью немецкой газете Bild.

Глава украинского государства не считает, что Крым потерян Украиной навсегда, и надеется, что он скоро вернется.

«Крым — это Украина. И мы надеемся, что вскоре он вернется. Я очень люблю Крым. Я был там много раз. Это уникальное место в Украине с его природой и историей. Он всегда был и остается частью Украины», — сказал Зеленский.

Напомним, после инаугурации Зеленского в Кремле заявили, что Путин пока не будет направлять ему поздравления.

Там пояснили, что будут поздравлять украинского президента с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений.

Позже заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко допустил проведение телефонного разговора Зеленского с Путиным.

В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у Путина пока нет в планах встречи с Зеленским.