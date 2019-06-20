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Конституционный суд Украины признал законным указ о роспуске Рады

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  • 20.06.2019, 17:27
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За признание указа президента Украины конституционным проголосовали 11 судей.

Конституционный суд Украины признал конституционным указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Об этом unian.net сообщил источник в суде. Информацию также подтверждает "Интерфакс". По словам собеседника агентства, такое решение было принято сегодня во время пленарного заседания Палаты КСУ.

За признание указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады конституционным проголосовали 11 судей Конституционного суда Украины, против - пятеро судей. Всего на заседании присутствовали 16 судей Конституционного суда.


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