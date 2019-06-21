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В Гонконге протестующие заблокировали штаб-квартиру полиции

  • 21.06.2019, 12:37
Фото: AP

Массовые демонстрации в Китае продолжаются.

В Гонконге тысячи протестующих против закона об экстрадиции собрались у штаб-квартиры полиции, сообщает «Радио Свобода». Правоохранительные органы попросили демонстрантов разойтись, но о задержаниях или применении силы пока не сообщается.

Массовые демонстрации в Гонконге продолжаются из-за намерения властей автономного региона разрешить экстрадицию лиц, подозреваемых в нарушении закона, в материковый Китай. Критики законопроекта считают, что он может быть использован для передачи в руки китайского правосудия диссидентов и несправедливо преследуемых людей.

После массовых протестов власти Гонконга приостановили работу над законопроектом, но не прекратили её полностью. Это привело к новым протестам. В прошлые выходные, как писали СМИ, на улицы вышли около двух миллионов человек.


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